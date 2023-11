Una mujer perdió el anillo de compromiso en un restaurante y recurrió a las redes sociales: “Estoy desesperada”

Una mujer pide ayuda para recuperar su anillo de compromiso. (Facebook)

Gloria Carolina expresó su angustia en la búsqueda para recuperar el anillo de compromiso que su prometido le había entregado hacía días. El drama se desencadenó en un restaurante de Ciudad Victoria, México, donde un pequeño descuido desató una cadena de eventos que llevaron a esta mujer a pedir ayuda en las redes sociales.

Te puede interesar: Compró un celular por una aplicación, abrió el paquete y le habían enviado un jabón

La mujer compartió su historia a través de su perfil de Facebook, describiendo cómo después de una jornada laboral agotadora, decidió acudir a un restaurante para relajarse y disfrutar de un agradable momento. Sin embargo, lo que parecía ser una velada tranquila se convirtió en una pesadilla cuando, al visitar el baño para lavarse las manos, olvidó el anillo de compromiso en el lavamanos.

En un emotivo posteo en redes sociales, Gloria confesó: “Decidí retirarme mi anillo (qué nunca hago) para lavármelas súper bien. Salí del sanitario y no lo tomé. Me senté a consumir mis alimentos y al salir, en el mismo estacionamiento, me percaté de que lo olvidé en el lavamanos”.

Gloria y su prometido festejan el baby shower. (Facebook)

Desesperada cuando vio que no estaba en el lugar que lo dejó, Gloria recurrió a las redes sociales, pidiendo la colaboración de la comunidad virtual para encontrar al responsable y solicitarle que devolviera el anillo. En su publicación, hizo hincapié en el valor sentimental que posee la joya, recordando que su prometido acababa de entregárselo, convirtiéndolo en un símbolo preciado de su compromiso.

Te puede interesar: Una abuela se emocionó con el hit de Bizarrap y Milo J, y es furor en las redes

La búsqueda no se limita únicamente a las plataformas en línea. La mujer tomó medidas adicionales, presentando una denuncia en la Fiscalía General de Justicia.

Asimismo, solicitó al personal del restaurante que revisen las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar a la persona que pudo haber tomado el anillo. Este esfuerzo adicional refleja la determinación de Gloria por agotar todas las vías posibles para recuperar la joya perdida.