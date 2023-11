Una mujer mostró indignada cuánto pagó por cuatro productos en un supermercado de Estados Unidos

"Acabo de salir del supermercado en Estados Unidos y no podéis imaginar lo que he pagado. ¡Cuatro productos!”, dijo la mujer (@marionsfalomi)

En medio de la creciente tendencia en redes sociales de compartir los costos de productos y servicios en distintas partes del mundo, una usuaria española de TikTok generó sorpresa al revelar cuánto desembolsó por solo cuatro productos en un supermercado estadounidense.

Te puede interesar: Un comerciante que vende accesorios para pulseras en Once quedó sin palabras por el fanatismo de las “swifties”

Mariona Falomi, visiblemente indignada, compartió su experiencia a través de un video en el que contó la situación. “¡Estoy flipando! Acabo de salir del supermercado en Estados Unidos y no podéis imaginar lo que he pagado. He comprado sólo cuatro cosas. ¡Cuatro!”, expresó al inicio del video.

La compra en cuestión incluía bagels, una caja de frutillas, un litro y medio de leche y “literalmente cuatro naranjas”. El monto total ascendió a 25,75 dólares, aproximadamente 23 euros, dejando a la mujer totalmente sorprendida. “¿Qué?”, exclamó al final del video, evidenciando su asombro por el elevado importe.

Te puede interesar: El empleado de un comercio de productos para la construcción generó un caos al tirar varios baldes de pintura

El video rápidamente se hizo viral, acumulando más de 10.000 reproducciones, cientos de “me gusta” y todo tipo de comentarios, muchos de ellos refiriéndose a los días de oferta que son los que, en muchos casos, hacen la diferencia, mientras que otros le recomendaron ir a supermercados más económicos.

La joven grabó un video en el que compartió lo que había comprado y generó un debate en las redes (Captura video)

Un usuario de la plataforma se mostró intrigado por saber cuánto hubiera pagado por esa compra en España. La mujer le respondió en los comentarios que alrededor de 10 o 15 euros.

Te puede interesar: Grabaron desde un balcón el anuncio del fallecimiento de una vecina y el video impactó en las redes

“Tienes que ver dónde ir a comprar”, “Es lo normal que se paga según el sueldo”, “¿En serio? Aquí en Boston hubiera sido como USD 50″, “Escogiste las marcas más caras”, “Tienes que revisar las ofertas semanales y aprender a usar cupones y descuentos de aplicaciones”, “No puedes comparar la economía de USA con la de España, aunque aquí parezca más caro, se gana mucho más que allí”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social china.