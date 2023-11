La denuncia inesperada de algunas fanáticas de Taylor Swift luego del recital en River: “Volví con piojos”

Taylor brindó tres conciertos en el estadio de River Plate (@irishsuarez)

Taylor Swift realizó su aclamada gira “The Eras Tour” en Argentina con un total de tres noches de música y emoción en River Plate. La artista, que se presentó ante un estadio completamente lleno, repasó con sus fans casi dos décadas de carrera musical, viviendo momentos únicos junto a su fiel audiencia.

Sin embargo, en medio de la euforia generada por los conciertos de Taylor, surgió una controversia en las redes sociales. Varios fanáticos reportaron haberse contagiado de piojos durante su asistencia a los shows en el estadio. Este hecho se volvió viral en Twitter tras la denuncia de Florencia, una usuaria de la plataforma que escribió: “Jaja chicas me mandó alguien por mensaje directo que el 9 volvió del campo delantero con piojos”.

Los piojos son pequeños insectos sin alas que se alimentan de la sangre humana. Se propagan fácilmente de una persona a otra a través del contacto cercano y el intercambio de pertenencias. Luego de más de tres horas de show, muchas chicas se sumaron a la denuncia contando su experiencia. “Yo también llegué el 11 del campo izquierdo con piojos”, “Yo también pero en la Alta Sívori”, fueron algunas de las experiencias que compartieron las jóvenes.

Una usuaria compartió varias denuncias de las fanáticas en su cuenta de Twitter (X). (@afterglowflor)

El Tweet obtuvo más de 300 mil visualizaciones en las redes sociales. “Era intercambiar friendship bracelets no piojos”, “Mirá si Taylor se lleva piojos argentinos”, “Ya me empezó a picar la cabeza, voy a pasarme el peine ya”, “Moraleja para los que van a ir a algún recital en sector campo: pelo atado y gorrito”, “Mientras hacia la fila veía las liendres de la rubia que tenía adelante, encima se sacudía el pelo y yo tiesa”, “Me pasó en otro recital, volví minada. Toda una semana me estuve sacando los piojos”, “Jajaja qué grande los piojos como teloneros de Taylor”, “Piojos swifties”, “Confirmo. Estuve en campo delantero izquierdo y al lado mío había una con liendres. Estuve a punto de irme, pero salió Louta y todo se descontroló”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.