Una brasileña que vive en Argentina relató lo que le genera más miedo del país: “En Brasil no pasa”

El video de la chica tuvo más de 34 mil reproducciones y más de 2500 likes en TikTok (@sol_yobr)

Una joven brasileña residente en Buenos Aires, expresó su preocupación por el comportamiento de los colectiveros argentinos en un video que se volvió viral. Sol, conocida como @sol_yobr en Tiktok, compartió sus inquietudes en un clip en el que destacó que, a pesar de haber emigrado en busca de nuevas oportunidades, hay algo que la horroriza en las calles porteñas.

La chica comenzó su video cuestionando el manejo de los colectiveros argentinos con un tono notoriamente indignado: “¿Qué le pasa a los colectivos argentinos? O sea, ¿por qué manejan así?”. Para Sol, la forma en que estos conductores realizan maniobras en las calles se asemeja a escenas de películas de “Rápidos y Furiosos”. Aunque reconoció que parecen ser habilidosos al volante ya que no chocan a otros vehículos pero, según ella, desde la perspectiva de los pasajeros la experiencia resulta traumática.

“Manejan mal, pero al mismo tiempo bien, pero a alta velocidad”, comentó en el video. Según Sol, los pasajeros a menudo se sienten inseguros debido a la manera agresiva y veloz con la que operan los colectiveros. Además, destacó la falta de consideración hacia grupos vulnerables, como embarazadas, niños o personas mayores, señalando que “si estás en la silla, volás igual, no le importa al conductor si hay embarazadas, niños o gente grande”.

La joven concluyó que, en su experiencia, los conductores de colectivos en Argentina parecen manejar de manera imprudente a comparación de los de su país. Además, remarcó que tuvo la misma experiencia en ciudades como La Plata y Bariloche.

(@sol_yobr)

El video de la chica obtuvo más de 34 mil reproducciones y más de 2.500 likes en TikTok. “No es que no choquen por manejar bien, no chocan porque los conductores los esquivamos”, “Quiero llegar rápido o morir en el intento”, “Eso pasa porque les controlan el horario, y si no lo cumplen los aperciben. Contame vos porque los camioneros brasileros manejan peor que los colectiveros”, “Rápido y furioso un poroto”, “En Río es mucho peor. No podía creer lo rápido y mal que manejan en Rio de Janeiro los colectivos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.