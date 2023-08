Lloró desconsolada al no poder ver a Taylor Swift por tener que viajar a París con su papá y en las redes la destrozaron

"Yo prefería perder los vuelos y ver a Taylor Swift”, dijo la joven (@sofiaao.m)

El tan esperado “The Eras Tour” de Taylor Swift generó una gran revolución a nivel mundial, y sus fans esperan con ansias la llegada a cada uno de los países para disfrutar de la artista en uno de los conciertos más esperados del año.

En las últimas horas, las redes sociales se “incendiaron” con la historia de Sofía, una joven fanática de Taylor, que tuvo que enfrentar un doloroso dilema: perderse el tan ansiado concierto de su estrella o embarcarse en un viaje a París con su familia. El video compartido en su cuenta de TikTok capturó el momento en el que rompe en llanto al revelar la triste decisión que la obligaron a tomar.

Desde hace meses, Sofía había estado anticipando el concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México. Con un intento previo fallido de verla en Houston, el espectáculo en agosto era su oportunidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Con lágrimas en los ojos, relató cómo sus padres confundieron las fechas y su vuelo a París coincidía con el concierto.

“Vean, ya hasta me había puesto un tatuaje. Con esto me pueden hacer burla muchas personas y qué vergüenza, pero bueno, me vale y entonces, pues ya nos vinimos al aeropuerto, ya vienen mis hermanos y mi papá, sino íbamos a perder los vuelos a París. Yo prefería perderlos y ver a Taylor Swift”, compartió entre sollozos.

El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de 4 millones de reproducciones en TikTok en cuestión de horas. Las reacciones no se hicieron esperar, con 610 mil ‘me gusta’ y más de 8 mil comentarios. Mientras que algunos usuarios optaron por reírse de la situación, otros la cuestionaron duramente por lo que ella consideraba un “problema”.

El tan esperado “The Eras Tour” de Taylor Swift ha generado una gran revolución a nivel mundial (Getty)

Algunos criticaron su reacción y señalaron que viajar a París era un privilegio que muchos envidiarían. La joven se encontró en medio de un debate entre la pasión por la música y las experiencias de vida.

“Por favor ayúdame, mi papá me quiere llevar a París”, “Si vas a estar triste, mejor estar triste en París”, “Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, “Eres una guerrera, recuérdalo”, “Problemas que cualquiera quisiera tener”, “Justicia para ti”, fueron algunos de los comentarios cargados de ironía en la red social china.

