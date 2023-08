Un joven contó qué es lo que más lo sorprende de vivir en Madrid: “En Argentina esto no pasa”

El video tuvo más de 250 mil reproducciones en TikTok (@manuguija)

Llegar a un nuevo país siempre implica enfrentarse a una serie de choques culturales que pueden tomar muchas formas. Incluso después de haber vivido en el extranjero durante un tiempo considerable, algunas diferencias cotidianas siguen desconcertando a personas provenientes de otras partes del mundo. Manuel Guija, un creador de contenido argentino, suele compartir a diario algunas diferencias con España.

A través de su cuenta de TikTok, el joven cuenta su vida en el extranjero y brinda consejos e información útil para aquellos que tienen aspiraciones de emigrar al viejo continente. Sin embargo, sus recientes descubrimientos sobre las costumbres y hábitos en Madrid llamaron la atención de sus seguidores, especialmente por una costumbre muy distinta a Argentina.

Guija compartió su asombro por una peculiaridad madrileña que lo “flashea”. “En agosto, cierra todo. Bares, restaurantes, todos literalmente bajan las persianas y no abren. Se van de vacaciones”, mencionó en uno de sus videos. En un recorrido por las calles de Malasaña, el animado barrio madrileño, el influencer mostró a su audiencia cómo los comercios estaban cerrados uno tras otro. “Estoy en el barrio de Malasaña y todo está literalmente cerrado. No hay gente, no hay autos. No hay nadie”, expresó con evidente sorpresa.

Las imágenes capturadas por el joven muestran una desolación en las calles que contrasta con la imagen bulliciosa y llena de vida que a menudo se asocia con Madrid. Guija también se aventuró a analizar esta tradición local desde su perspectiva argentina. Manuel comparó esa extraña costumbre con su país de origen. “Siento que en Argentina esto no pasa. La gente no baja la persiana, no cierra. El alquiler hay que pagarlo”, reflexionó.

El joven mostró uno a uno los distintos carteles pegados en los comercios madrileños

El video obtuvo más de 250 mil reproducciones y más de 13 mil likes en la red social. “Los latinos no entendemos eso”, “Me encanta que disfruten su vida. No todo es guita, querido”, “Un aplauso desde Lima para los españoles” , “Todo trabajador necesita vacaciones”, “Cuando lleves aquí más tiempo lo comprenderás mejor”, “Madrid es así de toda la vida”, “No se pierde guita se gana durante el año”, “Los madrileños huimos en agosto y es precioso el vacío”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

