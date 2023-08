Una joven enfrentó a un grupo de hombres que intentó acosarla en la calle y los dejó mudos

La joven decidió reaccionar y contar cómo se sienten las mujeres ante estas situaciones (@tecuentomividasoyvirgo)

El acoso callejero es una problemática vigente en la sociedad que suele ser expuesta y repudiada en las redes sociales. Por eso, cuando una joven española compartió en su cuenta de TikTtok su reciente experiencia al enfrentar a un grupo de hombres que intentó acosarla mientras caminaba por la calle, las reacciones no se hicieron esperar.

En un video que se hizo viral con la descripción: “Un día más haciéndome sentir cual trozo de carne”, Laura Llobet, de 23 años relató el incidente. “Niñas, ¿queréis callarle la boca a imbéciles como esos de ahí al fondo, eh, hombres de más de 40 años que os dicen cosas?”, dijo al comenzar el video.

Mientras caminaba por las calles de Barcelona, absorta en su teléfono móvil, pasó junto a dos hombres que estaban parados a unos metros de su recorrido. Sabiendo lo que vendría y luego de una mirada de manera lasciva, uno de ellos expresó un comentario irrespetuoso. La joven decidió reaccionar y contar cómo se sienten las mujeres ante estas situaciones.

Al escuchar el comentario, respondió con firmeza: “¿Qué pasa?”. La reacción inesperada de la joven desconcertó a los hombres, que le dijeron “nada” y dieron por terminado el diálogo. En el video, Laura compartió su perspectiva sobre el incidente y la conducta de los agresores, afirmando que su objetivo era dejar en claro que no toleraría el acoso callejero.

“Los hombres se achantan porque no se lo esperan, porque nadie les calla la boca y por eso son unos maleducados de mierda. Yo tengo 23 años, podría tener 17, paso por menos”, comentó. Y agrego´: “Asquerosos viejos verdes, callaos la boca”. Su postura resonó en las redes sociales, generando millones de visualizaciones y miles de interacciones y comentarios de apoyo.

Se cruzó con dos hombres y uno le hizo un comentario inapropiado que no dejó pasar (captura video)

La joven argumentó en el video que muchos hombres no están acostumbrados a enfrentar consecuencias por sus comportamientos inapropiados y que con su reacción buscaba cambiar esa dinámica. Su respuesta derivó en 2 millones de reproducciones en 24 horas, más de 300 mil ‘me gusta’ y todo tipo de comentarios. Además, desencadenó un debate sobre el acoso callejero y la importancia de abordar esta cuestión en la sociedad actual.

“No te conozco pero gracias por hablar por todas las que no podemos”, “Yo siempre decía ‘Dígaselo a su nieta’”, “Me molesta tanto que muchas veces no podamos responder por miedo a que te hagan algo, me refiero a un golpe o te persigan”, “Por desgracia contestar a veces no es la mejor opción”, “Yo por eso me cruzo la calle, para evitarlo”, “Estoy en USA y acá siempre me dicen ‘ay pero es normal’, me alegra saber que hay gente que los pone en su lugar”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron a la publicación.

