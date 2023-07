Una influencer explicó los motivos por los que se arrepiente de haber expuesto la imagen de sus hijos en redes

Se volvió viral al compartir su arrepentimiento por haber expuesto la imagen de sus hijos en redes sociales (@katarinastrode)

En el mundo actual, el uso de redes sociales se volvió una práctica común para compartir momentos especiales, construir identidades digitales y obtener apoyo social. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el importante tema de la privacidad y la seguridad en línea, especialmente cuando se trata de los más pequeños de la casa.

Katarina Strode, una reconocida influencer estadounidense con 3,8 millones de seguidores en TikTok, se volvió viral al compartir su arrepentimiento por haber expuesto la imagen de sus hijos en redes sociales. Como muchos padres, la mujer compartía con entusiasmo fotografías y anécdotas de sus hijos, hasta que una experiencia escalofriante cambió su perspectiva.

En la primavera de 2022, la influencer descubrió que la cuenta de un extraño había estado apropiándose de fotos del hijo de una amiga y publicándolas en cuentas falsas de TikTok, haciéndose pasar por el padre del niño. Esta revelación sacudió a Katarina, quien nunca había considerado que las imágenes de sus hijos pudieran ser utilizadas de manera malintencionada.

“Literalmente subió un escalofrío por mi columna vertebral. Nunca me di cuenta de que la gente podría querer hacer daño a mis hijos, podría guardar fotos de ellos en sus teléfonos y hacer lo que quisiera con ellos”, expresó la influencer, compartiendo su espanto ante esta situación aterradora.

Ante esta experiencia, tomó una decisión drástica: eliminó todas las imágenes que mostraban los nombres y rostros de sus hijos de sus redes sociales y dedicó horas a proteger su privacidad archivando y eliminando contenido. Pero su reacción no se detuvo ahí. Ahora se propuso concienciar a otros padres en redes sociales para que tomen precauciones similares.

Al unirse a esta causa, Katarina se suma a un creciente grupo de madres influencers que están tomando medidas para proteger la privacidad de sus hijos en línea. Otra influencer contó que también eliminó todas las fotografías de sus hijos en redes sociales y advirtió sobre los peligros de compartir imágenes inocentes en un espacio no tan seguro.

Una usuaria de la plataforma se mostró sorprendida con su relato viral y le consultó si compartía las imágenes en una cuenta privada con amigos y familiares. Katarina no dudó en responderle que sí, que eso lo hacía pero “dejamos en claro antes de que naciera nuestro primero que no deben compartir las fotos que les enviamos de nuestros hijos”.

“¡Esto me asustó! Creo que mañana haré una gran limpieza profunda de las redes sociales”, “He estado pensando mucho en esto también”, “No estoy a la defensiva porque mi Instagram es privado y no dejo que mucha gente me siga, sólo verdaderos amigos”, “Literalmente no soy nadie y alguien compartió una foto de mi hijo mayor y ninguno de nosotros sabía quién era esta mujer ni para qué creo su perfil”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

