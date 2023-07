Una mujer se indignó con los restaurantes que permiten el uso del baño solo a clientes y recibió el apoyo en las redes

“Estás en tu derecho de entrar a un baño de un bar o un restaurante a utilizarlo. Qué no os engañen”, dijo (@mami.de_tres)

Una influencer de Barcelona se sumergió en una controversia relacionada con los restaurantes y bares que prohíben el acceso a los baños a personas que no sean clientes. Helena, una reconocida tiktoker, cuya fama ha crecido gracias a sus publicaciones en la popular red social china, decidió abordar este tema y su postura rápidamente se volvió viral.

En un video publicado en TikTok, expresó su indignación ante los carteles que restringen el acceso al baño para quienes no consumieron en el establecimiento. Su mensaje fue claro y directo: “Estás en tu derecho de entrar a un baño de un bar o un restaurante a utilizarlo. Qué no os engañen”. La publicación no tardó en acumular más de 220 mil reproducciones y 12 mil ‘me gusta’, además de recibir una gran cantidad de comentarios de usuarios que apoyaban su punto de vista.

La influencer argumentó que es obligación de los bares y restaurantes permitir el acceso a sus baños, ya que orinar en la vía pública es ilegal y podría resultar en multas. Además, destacó la importancia de tener baños públicos disponibles para situaciones de emergencia, como cuando una persona mayor o un niño pequeño necesita utilizarlos.

“Es ilegal poner un cartelito que diga que el baño es solo para clientes, y además, es inmoral”, afirmó Helena en su video. “¿Qué ocurre si un señor mayor de 60 años tiene una urgencia repentina? ¿Debería arriesgarse a tener un accidente solo porque no es cliente?”. Su postura encontró eco en la comunidad en línea, donde muchos coincidieron en la necesidad de fomentar el civismo y garantizar el acceso a baños públicos para todos.

“Tienen que entrar al baño así que eso es ilegal. Y ya no te digo a un niño pequeño, me parece fatal. Los baños son para la gente así que si tenéis ganas de entrar y os lo prohíben, decid que eso es mentira”.

La mujer explicó que los restaurantes y bares tienen la obligación de dejar ingresar a los baños aunque no sean clientes (Imagen ilustrativa Getty)

Algunos comentarios de los usuarios apoyaron su posición, compartiendo sus experiencias personales sobre el tema. Otros mencionaron situaciones en las que se les había negado el acceso al baño en establecimientos, lo que les obligó a buscar alternativas incómodas.

Mientras Helena sigue recibiendo el apoyo de sus seguidores, su iniciativa generaron un debate importante sobre la accesibilidad y la responsabilidad social de los comercios.

“Yo si entro a un baño de un bar luego pido algo aunque sea una botella de agua”, “Creo que por principios al menos una botella de agua hay que consumir, yo tengo negocio y si vieras como me lo dejan…”, “En Toledo, en el paseo de San Eugenio, en un bar no me dejaron entrar al baño por no ser cliente. Me tuve que aguantar hasta la estación de autobuses”, “¿Y si quiere entrar al baño de mi casa?... ¿También le tengo que dejar entrar?”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

