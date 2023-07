Un argentino se volvió viral al mostrar “el baño más pequeño del mundo” en un restaurante de Corea del Sur

El video tuvo más de 150.000 reproducciones en TIkTok (@suprapixel_oficial)

A medida que la tecnología y las redes sociales continúan conectando a personas de diferentes culturas, es probable que surjan más experiencias divertidas y peculiares compartidas por usuarios de todo el mundo. En esta ocasión, un joven registró con su teléfono un extraño lugar que le llamó particularmente la atención.

Un tiktoker argentino se volvió viral a las redes sociales al exhibir lo que él llama “el baño más pequeño del mundo” en un restaurante de Seúl, de Corea del Sur. El creador de contenido, identificado en TikTok como SupraPixel, compartió las imágenes del diminuto espacio que encontró durante su visita a la ciudad asiática.

Los dos jóvenes argentinos que estaban comiendo en el lugar debieron subir al piso superior donde se encontraban los baños y, al llegar, quedaron perplejos al ver las reducidas y peculiares dimensiones que tenía.

En el video que superó las 150 mil reproducciones, se puede apreciar cómo el joven apenas logra ingresar de pie en el diminuto recinto. “No puede ser, no entro parado. Me estás jodiendo”, expresó el chico, mostrando su sorpresa ante la situación. Una vez adentro, él y su compañero relataron cómo se sintieron al estar encerrados en un espacio tan reducido, manifestando claustrofobia y la incapacidad de permanecer de pie.

Los jóvenes argentinos quedaron completamente sorprendidos por las dimensiones que tenía el lugar y registraron todo en un video (@suprapixel_oficial)

“Mirá lo que es esto, es la casa de Flanders. No entro parado. Vos no entrás, Seba”, aseguró el primer joven que entró, completamente sorprendido mientras su cabeza chocaba con el techo del lugar. Sebastián, su compañero de viaje, decidió seguirlo y continuaron grabando los dos dentro del lugar: “No te puedo creer lo que es esto. Abrí, yo ya me ahogo”, pidió el otro joven mientras salían del baño asegurando: “así me muero de verdad”

El video tuvo más de 15.000 likes en la red social china. “Amplio monoambiente en Palermo”, “jajaja es literalmente la casa de Flanders”, “Ahí debe vivir Nicki Nicole”, “O son muy altos o es un mini bath”, “Parecen nenes, me da una re ternura”, “Acá en Mendoza hay un café que el baño de hombre es mucho mas chico que eso”, “Es para elfo jaja”, “Más miedo da ese fierro en la puerta que casi le saca un ojo”, “¿Cómo sabes que me recibí de arquitecto en la pandemia?”, fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.

