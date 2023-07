Una joven creyó que había comprado una entrada para ver a Duki en River pero cometió un gran error que se volvió viral

Después de agotar dos funciones en River, Duki será el primer argentino en dar un show en el Bernabéu de Madrid.

Antonella vivió un momento tragicómico cuando se dio cuenta de un error en su compra de entradas para el concierto de Duki. La historia se volvió viral después de que compartió su experiencia en las redes sociales, generando risas y solidaridad por parte de miles de usuarios.

La chica, como miles de jóvenes, esperón online a hacer la fila virtual para obtener su preciada entrada. Sin embargo, cuando revisó el resumen de su tarjeta de crédito, quedó atónita al descubrir que había adquirido no una, sino 25 entradas. El sitio web le mostraba constantemente el mensaje de “pago rechazado”, pero resultó que todos los pagos habían sido aceptados.

Sorprendida por la situación, Antonella no pudo contener la risa y compartió su infortunio en su cuenta de Twitter. Su publicación rápidamente se volvió viral, y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Sus seguidores bromearon sobre cómo había “copado todo River” con sus entradas.

La historia no terminó ahí. La joven recibió numerosos mensajes de personas interesadas en comprar algunas de las entradas, lo que podría ayudar a solucionar su problema. Antonella agradeció a todos los que se habían comunicado con ella, pero afirmó que aún estaba intentando resolver la situación directamente con la página de venta y su tarjeta de crédito. “Bueno me mandaron muchísimos mensajes, todavía no respondí ninguno porque no me llegan los QR estoy tratando de comunicarme con la pagina y respondo muchas gracias”.

La publicación de Antonella alcanzó las 470.000 visualizaciones y acumuló más de 200 comentarios, entre citas y retuits, mientras cientos de personas compartían sus propias experiencias similares.

La joven compró 25 entradas para ver a Duki (@AntonellaLiet_)

“Aaaaa vos las agotaste”, “Che si podes devolvelas a la página porque creo que van liberando en tandas, yo compré para Vélez faltando menos de una semana en la misma página, digo por si pensás en revenderlas y capaz liberan en la página y cagaste”, “Yo compré una para el 3 y quería para el 2, si alguien quiere una entrada para el 3 también que me hable jajaja”, “Que raro que no se bloqueara la tarjeta porque me han dicho que cuando detectan dos pagos iguales o tres ya los toma como fraude.”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

