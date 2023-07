Pura ternura: la conmovedora historia de Beau, el perro golden que es viral en TikTok

La cuenta del golden tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok (@beaunosebones)

En una emotiva y encantadora historia de una familia estadounidense, Beau, un cariñoso perro golden, demostró ser más que una simple mascota al participar activamente en cada etapa del embarazo de su dueña, incluso desde el momento en que se anunció la noticia. Con una cuenta de TikTok que tiene más de 2 millones de seguidores, Beau se ganó el corazón de miles de personas con su adorable presencia y participación en momentos claves.

En uno de los videos compartidos en su cuenta, se muestra cómo la mascota familiar acompañó a la mujer desde el instante en que se realizó la prueba de embarazo, dejando en claro su conexión especial con la futura madre. Pero la participación de Beau no se limitó sólo a ese momento significativo. El fiel golden también estuvo presente durante la revelación del género del bebé, convirtiéndose en un testigo fundamental de un momento lleno de alegría y emoción.

Sin embargo, la sorpresa más notable llegó cuando la familia decidió que fuera Beau quien eligiera el nombre del pequeño bebé que estaba a punto de nacer. En un gesto único y divertido, la pareja le lanzó tres pelotas con diferentes opciones escritas en ellas. Para asombro de todos, Beau seleccionó la pelota de tenis que tenía escrita con fibrón el nombre “Frankie”, dejando a la familia sin dudas sobre la elección del nombre.

Finalmente, el tan esperado día llegó, y, el clip que resume los mejores momentos en familia y se volvió viral en las redes, muestra cómo el bebé fue recibido en casa por Beau, quien, con su característico olfato y entusiasmo, celebró la llegada del nuevo miembro.

El video de esta adorable escena se volvió viral en Twitter después de que una joven lo compartiera: “Estoy muriendo de amor con este TikTok. Dejaron que eligiera el nombre, saben lo que es eso?”. El tweet tuvo más de 4 millones de visualizaciones.

“Un miembro de la familia siempre debe participar en los bellos momentos de la familia”, “Mirá, yo soy una señora mayor, tú me vas a matar. De dónde sacaste esto tan bello”, “¡Dios mío! Me lo llevo, Yo lloré anoche cuando lo vi”, “Más que nada porque tengo a mis peludos y planes para tener un bebé, pero sé que mis viejitos no estarán en todo ese proceso y se me parte el alma”, “Los Golden son ángeles. Tengo uno y no tengo dudas”, “Qué manera de llorar. Es demasiado bonito todo”, fueron los comentarios en la red social.

