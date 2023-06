Conoció a un hombre por una aplicación y su cita se convirtió en una pesadilla: “Tuve miedo”

La joven compartió con sus seguidores los detalles de su salida y su relato se volvió viral

En un sorprendente relato que dejó atónitos a miles de usuarios en TikTok, Katie, una joven estadounidense, compartió su espeluznante experiencia durante una primera cita que se convirtió en una pesadilla. A través de un video que acumula 200 mil reproducciones en TikTok, Katie detalló los momentos de terror durante la salida y cómo temió por su vida.

El encuentro entre Katie y el joven en cuestión tuvo lugar después de haberse conocido a través de una popular aplicación de citas. Ambos decidieron salir a comer juntos, pero lo que parecía ser una velada romántica se convirtió rápidamente en una situación alarmante.

Desde el principio, Katie notó varias advertencias sobre el comportamiento del chico, pero decidió no darles demasiada importancia. Entre las preguntas inapropiadas que le hizo durante la cita, se encontraban temas relacionados con hijos y su pasado sexual, lo cual le resultó incómodo.

La situación empeoró cuando el joven, que resultó ser miembro del ejército de los Estados Unidos, comenzó a beber en exceso. Mientras Katie solo tomó una copa y media de vino, él consumió el resto de la botella, y luego continuó bebiendo cuatro cervezas en otro bar al que se dirigieron.

Posteriormente, el chico invitó a Katie a un bar donde un amigo suyo estaba tocando. Sin embargo, durante el camino, ella se dio cuenta de que estaban yendo en dirección opuesta al lugar acordado. Ante la confusión, Katie decidió que era hora de irse y le pidió al joven que la llevara a casa.

El video obtuvo más de 200 mil reproducciones en TikTok (@nashvillekatie)

Desafortunadamente, el calvario de Katie no había terminado. Durante el trayecto en auto, ella notó que el chico no seguía sus indicaciones para llegar a su casa y se sintió cada vez más incómoda y temerosa. Fue entonces cuando decidió tomar medidas extremas para protegerse: tuvo el gas pimienta listo en su mano y marcó el número de emergencia de la policía.

Afortunadamente, Katie logró llegar a salvo a su casa, pero la angustia no terminó ahí. Al día siguiente, descubrió un mensaje de “buenos días” en su celular por parte del chico. Al responderle que no quería volver a verlo, quedó perpleja ante su reacción: “Tuvo el tupé de enojarse porque le dije que no lo quería ver más”.

El relato de Katie generó una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores en TikTok. Algunos criticaron su decisión de volver a subirse al auto del chico. La joven se cansó de las críticas y respondió en un comentario: “Si estás acá para comentar que todo fue mi culpa, yo ya asumí la responsabilidad por mis errores. Muchas veces. Él no lo hizo”.

