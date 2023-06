Un hombre fingió su propia muerte y llegó en helicóptero al funeral para darle una lección a su familia

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @el.tiktokeur2)

Un hombre en Bélgica decidió llevar a cabo un elaborado engaño al fingir su propia muerte y luego presentarse en su propio funeral en un helicóptero. El objetivo de esta dramática artimaña era enseñarle una valiosa lección a su familia sobre la importancia de mantenerse en contacto.

David Baerten, de 45 años, fue el autor de este inusual plan que buscaba evaluar las reacciones de sus seres queridos. Según informes, la esposa y los hijos de este hombre estaban al tanto de su plan y participaron activamente en la farsa en las redes sociales.

En ese sentido, una de sus hijas publicó un emotivo mensaje lamentando la supuesta pérdida de su padre. “Descansa en paz papi. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda la vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”, escribió.

Un hombre en Bélgica decidió llevar a cabo un elaborado engaño al fingir su propia muerte. (TikTok: @el.tiktokeur2)

El funeral ficticio se llevó a cabo con todos los invitados reunidos en un lugar. En ese momento, Baerten llegó al lugar en un helicóptero, acompañado por un equipo de filmación, generando un impacto y asombro generalizado entre los presentes. Según informó “The Times”, el hombre decidió explicar sus acciones y reveló que el objetivo detrás de la broma era ver cómo reaccionaría su familia más amplia después de afirmar que habían dejado de tener contacto con él.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentía despreciado. Por eso quería darles una lección de vida y demostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, expresó Baerten.

Esta extravagante y polémica acción generó diversas reacciones en la comunidad; algunos aplaudieron la creatividad y el propósito detrás del truco, mientras que otros cuestionaron la necesidad de llegar a extremos tan dramáticos para transmitir un mensaje.

Seguir leyendo: