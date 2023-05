Video: esta fue la tierna reacción de un gato al bañarse por primera vez

Un gatito que había sido recién adoptado fue bañado por primera vez porque tenía pulgas. Esta fue su reacción al agua. (Reuters)

Como es sabido, a la mayoría de los felinos no les gusta el contacto con el agua, lo que torna la experiencia de bañarlos en una situación complicada cuando no peligrosa por la fiereza con la que los gatos pueden reaccionar. Sin embargo, ese no fue el caso de este gato pequeño que debió ser bañado por primera vez tras su adopción para poder quitarles las pulgas que tenía.

Como se observa en el video proporcionado por Reuters, el pequeño felino se encuentra tranquilo, lo que despertó el asombro de los internautas. En realidad, hay forma de lograr la calma de las mascotas al bañarlas y uno de los primeros pasos es la temperatura del agua.

Que esta no sea ni muy caliente ni muy fría es indispensable para volver la experiencia desagradable en una placentera para los felinos. Posteriormente, se recomienda que el área en que se apoyará al animal no sea resbalosa para brindarle confianza y estabilidad y finalmente, evitar que los jabones les caigan a los ojos así como evitar humedad en sus orejas.

La mayoría de los gatos no requieren un baño tan constante, pero hay excepciones. Por ejemplo, gatos de edad avanzada que ya no pueden asearse por ellos mismos, o si necesita un jabón medicado para evitar pulgas o cualquier otra enfermedad dermatológica, o si el felino decidió meterse en charcos de lodo o cualquier otra sustancia que podría afectar su salud.

Con información de Reuters.