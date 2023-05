Video: el momento en que un gato fue rescatado de morir atropellado

Una mujer de Bangkok, Tailandia, rescató a un gato de morir aplastado por los carros. (Reuters)

Las ciudades suelen ser entornos difíciles para los perros y gatos, sobre todo para los que viven en condición de calle, pues además de tener que lidiar con el calor, el frío o la lluvia, también deben aprender a lidiar con ciclistas y automovilistas que muchas veces no se muestran amables.

Para fortuna, la historia de un gato bebé de Bangkok tuvo un final feliz. El pasado 6 de mayo una pareja que se encontraba circulando por una carretera grabó el momento en el que el felino estaba a punto de ser atropellado por otros conductores.

En un primer momento, un conductor de un carro baja la velocidad para no aplastar al felino, pero otras personas no logran verlo y continúan su marcha. Ante esta situación, la copiloto del auto que grabó la escena no duda en descender de su vehículo y acudir al auxilio.

El gato, que bien pudo haber cabido en la palma de la mano de la mujer, se quedó quieto mientras la mujer pidió a un conductor que detuviera su marcha, luego pudo tomarlo en sus manos.

Se desconoce si el gato fue adoptado por la familia que lo rescató.

Con información de Reuters.