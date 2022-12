Le robaron el celular a Yeyo de Gregorio en el Obelisco, encontró otro y se lo devolvió a su dueña en pleno programa

El actor contó lo que le pasó en el Obelisco y se volvió viral.

Yeyo de Gregorio se sumó a la marea de argentinos que festejaron la tercera Copa del Mundo que obtuvo la Selección en Qatar y se dirigió hasta el Obelisco para celebrar en un día histórico. Lo cierto es que uno de los conductores del programa por streaming “Biri Biri” no la pasó del todo bien, ya que le robaron el celular, aunque su historia tuvo un giro inesperado.

Luego de que el actor se diera cuenta de que le habían robado su celular, encontró otro en el piso a los pocos segundos y aguardó a que le llegara un mensaje o llamada para ponerse en contacto con la persona dueña del móvil.

Ya en su casa, Yeyo puso a cargar el celular y esperó el llamado, que finalmente llegó. Tras ponerse en contacto, la dueña fue hasta los estudios de República Z y no solo recuperó su móvil sino que también se encontró con todo el equipo de “Biri Biri”, que le hizo una nota para que contara lo que había sucedido.

El buen gesto de Yeyo de Gregorio: le devolvió el celular que había perdido una chica en el Obelisco. (Repíublica Z)

“Llegaron las chicas del celular”, interrumpió Yeyo en pleno programa. La joven, cuyo nombre era Yanina, le chocó las manos al conductor en muestra de agradecimiento y relató los hechos.

“Vamos al Obelisco, mi amiga me dice que guarde el celular y se mete una mina en el medio que me manoteó el celular y le dije que me lo devuelva. La encaré, le tiré cerveza encima y después no lo encontraba. Le mandamos mensaje a un amigo para que me lo bloqueara”, contó Yanina en “Biri Biri” sobre lo que vivió en el medio de los festejos por el Mundial.

En vivo, Yeyo le entregó el celular a la joven y la historia terminó con final feliz y con una foto para retratar el momento. “Tema solucionado, fue un momento muy lindo, me quedo tranquilo”, cerró el actor.

