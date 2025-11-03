Crimen y Justicia

El daño que reveló la pericia psicológica a la víctima de una violación grupal en Once

El hecho, ocurrido en abril de 2024, fue esclarecido por la fiscal Mónica Cuñarro y será juzgado desde esta semana. Cuatro hermanos peruanos fueron detenidos por el caso: uno de ellos escapó a su país y fue extraditado

Guardar
Larrea al 300, la cuadra
Larrea al 300, la cuadra donde ocurrió el hecho

El Tribunal Oral N°22 comenzará, este 6 de noviembre, el juicio por la brutal violación grupal cometida el 14 de abril de 2024 en una fiesta en Once, un hecho esclarecido por la fiscal Mónica Cuñarro. De acuerdo a su investigación, al menos cinco sospechosos se turnaron para abusar de una mujer de 22 años oriunda de la zona sur del Conurbano en un departamento en la calle Larrea al 300.

De acuerdo al relato de la víctima, una de las pruebas clave en el caso, tres hombres la habían invitado al lugar. Sabía que eran oriundos de Perú, hermanos entre sí. “Los Josecitos”, los llamaba. Ya en el departamento, bebieron. Luego, hubo cocaína. Al menos otros dos hombres llegarían al lugar en las horas siguientes. Le convidaron a la invitada “a ver si levanta un poco”, dijo uno de ellos, de acuerdo a la recostrucción del hecho.

La víctima logró escapar en la mañana del lunes siguiente, tras alertar a un amigo con una story de WhatsApp, la Policía de la Ciudad llegó al lugar para detener a los primeros sospechosos. La mujer fue atendida en el hospital Ramos Mejía, donde se detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual. Se hallaron rastros genéticos de dos de los acusados.

Así, Yoel, Eddinson, Florentino y Fermín Acosta Chapoñan -este último huyó a Perú y fue extraditado este año- enfrentarán al Tribunal N°22 acusados de los delitos de la privación ilegítima de la libertad y el abuso sexual con acceso carnal de la víctima, con una larga lista de agravantes: la intervención de dos o más personas, el empleo de estupefacientes y el grave daño a la salud mental de la víctima.

Una pericia psicológica, ordenada por Cuñarro al Cuerpo Médico Forense, fue clave para fundamentar este último punto.

La pericia psicológica

“Asimismo, cobra relevancia el resultado del peritaje psicológico realizado respecto de la víctima, en el que se concluyó que la misma cursa un cuadro clínico de trastorno por estrés postraumático -daño psíquico- asociado de manera causal a los hechos denunciados e investigados”, asegura uno de los pedidos de elevación a juicio del caso escritos por la fiscal Cuñarro.

El reporte habla de “un profundo malestar anímico” sufrido por la víctima, con situaciones que pusieron en riesgo su vida en múltiples ocasiones. “Le cuesta conciliar el sueño y mantenerlo, no logrando dormir más de dos horas de corrido… Asimismo, hace referencia a presentar recuerdos intrusivos persistentes", continúa el reporte citado por la fiscal.

Los resultados, aseguró el Cuerpo Médico Forense, destacaron que el trauma detectado responde “de manera inequívoca a los hechos que la víctima sufrió y que no poseía daños psíquicos anteriores”.

Se descartó, por otra parte, cualquier tipo de fabulación.

El Hospital José María Ramos
El Hospital José María Ramos Mejía, donde fue atendida la víctima

El prófugo y el desconocido

El 27 de marzo último, el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao aceptó el pedido de extradición de Fermín Acosta Chapoñan, dos semanas después de recibir el planteo emitido por el Juzgado N°28 de CABA. El tratado entre ambos países que facilita el intercambio de detenidos.

Nacido en la ciudad de Chiclayo, con un documento argentino número 94 millones, 29 años de edad, y un viejo domicilio registrado en San Telmo, habría abusado de la víctima al mismo tiempo que otros dos de sus hermanos, vinculados al negocio de los taxis, en puntos como el baño del departamento de la calle Larrea.

También, habría amenazado a la víctima para lograr su impunidad. “Si bien es cierto que luego la víctima pudo utilizar su teléfono y enviar el mensaje que logró su rescate, de su relato se desprende con claridad que previo a ello se vio obligada por Fermín a enviar un mensaje a sus contactos diciendo que se encontraba bien y que al intentar irse, Florentino Acosta Chapoñan la amenazó de muerte”.

Hay, también, un quinto supuesto abusador, apodado “El Rasta” en la trama, a quien se conoce por el relato de la joven de la zona sur. Fermín le habría abierto la puerta del departamento. Su nombre se desconoce hasta hoy.

Temas Relacionados

Abuso sexualOnceFiscal Mónica Cuñarroúltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio

Detenido en la cárcel de Cruz del Eje, el fiscal Reyes lo considera autor de dos cargos de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, más violación de domicilio. También le aplicó el agravante por el vínculo preexistente con la mamá de su hijo

La Justicia de Córdoba le

Investigan la violenta muerte de un cadete de la Policía en un penal de Florencio Varela: hay cinco penitenciarios detenidos

Cristian Moyano, de 24 años, estaba preso por una denuncia de abuso sexual. Este sábado llegó sin vida al hospital Mi Pueblo. “Tenía fracturas y golpes por todo el cuerpo”, aseguraron fuentes del caso a Infobae. La cronología de los hechos

Investigan la violenta muerte de

Ataque de furia en La Plata: la clínica entregó a la Policía los datos del agresor, que continúa prófugo

El viernes pasado, el hijo de una paciente se llevó a su madre sin firmar los papeles correspondientes y provocó destrozos

Ataque de furia en La

Femicidio de Monte Castro: encontraron ropa con sangre en la casa del detenido

Carina Barbaresi (51) fue encontrada muerta este sábado por la tarde en su domicilio. Mmás tarde, la Policía de la Ciudad detuvo a su pareja. Buscan el arma homicida

Femicidio de Monte Castro: encontraron

Salieron a cenar, se demoraron por una rueda pinchada y al llegar a su casa la habían desvalijado: “Nos vigilaron”

El dueño de la propiedad está convencido de que el inconveniente que tuvieron con el auto fue ocasionado por los ladrones “para ganar tiempo” y llevarse los objetos de valor

Salieron a cenar, se demoraron
DEPORTES
Fernando Valenzuela entre la lista

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

FIFA confirmó la suspensión por falsificación de documentos para los jugadores de la selección de Malasia: los argentinos sancionados

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

En un partido frenético, Argentina le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 en su estreno en el Mundial Sub 17

TELESHOW
La desopilante confesión entre Nora

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

INFOBAE AMÉRICA

Cómo funciona el método de

Cómo funciona el método de estimulación eléctrica experimental que ayudaría a reparar tejidos y controlar la inflamación

OpenAI selló una alianza histórica con Amazon Web Services por UDS 38.000 millones para potenciar la inteligencia artificial

Sergio Roitberg: “Después de la pandemia y con la IA somos otros, tenemos un ADN nuevo y más fuerte”

El retroceso récord de un glaciar en la Antártida preocupa a los científicos

Un diminuto fragmento asirio de 2.700 años hallado en Jerusalén brinda pistas sobre episodios descritos en textos sagrados