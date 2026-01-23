Venezuela

Donald Trump volvió a dialogar con María Corina Machado: “La aprecio mucho”

El presidente de Estados Unidos mantuvo un contacto telefónico con la líder opositora venezolana tras el encuentro de la semana pasada. También destacó el “liderazgo” de Delcy Rodríguez

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la líder opositora venezolana, María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantuvo una nueva conversación con la líder opositora venezolana María Corina Machado y, al mismo tiempo, defendió el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One que habló con Machado y expresó aprecio por la dirigente opositora. “También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo”, sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado estadounidense reiteró su respaldo a Delcy Rodríguez y señaló que el Gobierno interino “está demostrando un liderazgo muy fuerte”, una valoración que reiteró ante preguntas sobre la posibilidad de que Washington permita a la presidenta encargada permanecer en el poder.

“Ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte. Quiero decir, están mostrando un liderazgo muy fuerte”, enfatizó Trump.

En el diálogo con la prensa, Trump descartó inicialmente que María Corina Machado cuente con apoyo suficiente en Venezuela para liderar el proceso de transición tras la caída de Maduro. No obstante, luego de su encuentro con la opositora la semana pasada en la Casa Blanca —donde Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó en 2025—, el presidente estadounidense manifestó su interés en “involucrarla” en el futuro político del país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Machado se encuentra en Washington desde la semana pasada y ha declarado en diversas intervenciones públicas que el actual Gobierno venezolano debe dejar el poder por su origen chavista. En ese sentido, ha manifestado su compromiso de trabajar, con apoyo de la Administración Trump, para lograr una Venezuela “libre”.

En otros temas, Trump también abordó la comercialización de petróleo venezolano gestionada por autoridades estadounidenses tras el anuncio de Rodríguez sobre el ingreso de 300 millones de dólares al país procedentes de Estados Unidos.

Según detalló el presidente, estas operaciones benefician a ambos países. “Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros”, afirmó Trump.

La Casa Blanca no emitió comentarios adicionales sobre la conversación telefónica entre Trump y Machado.

Temas Relacionados

VenezuelaDonald TrumpMaría Corina MachadoDelcy RodríguezÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Familiares de presos políticos mantienen la expectativa sobre nuevas excarcelaciones en Venezuela

Las declaraciones de seres queridos y allegados, a la espera de novedades frente a centros penitenciarios venezolanos, reflejaron la falta de claridad sobre el número de liberados por parte del régimen

Familiares de presos políticos mantienen

Trump defendió el liderazgo de Delcy Rodríguez aunque prometió un papel futuro para María Corina Machado

El mandatario estadounidense mantiene su apoyo a la líder chavista para garantizar la estabilidad en Venezuela mientras confirma operaciones comerciales de petróleo

Trump defendió el liderazgo de

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo

La iniciativa rompe con las bases del modelo instaurado por Hugo Chávez y elimina la obligación de asociación mayoritaria con PDVSA, flexibiliza regalías y habilita el arbitraje internacional

Tras la presión de Trump,

Estados Unidos apuesta por la diplomacia en Venezuela: designó a una nueva encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos

Laura F. Dogu, ex embajadora en Honduras y Nicaragua, asumirá la conducción de los contactos de Washington con Caracas y el seguimiento de la situación de los derechos humanos

Estados Unidos apuesta por la

Denuncian que se desconoce el paradero del líder sindical venezolano José Elías Torres tras 50 días detenido

Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y Provea exigieron información sobre el estado del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela

Denuncian que se desconoce el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El concejal Andrés Barrios habló

El concejal Andrés Barrios habló del atentado en el centro de Bogotá, que dejó un muerto: “La ciudad no puede quedar a merced de los criminales”

Cuál es la condición que puso Milei para eliminar las bandas cambiarias y dejar flotar libremente el dólar

Nuevas imágenes revelan pánico y terror de clientes durante intento de asalto en el Banco de la Nación de Minka

Tu botella de agua reutilizable tiene 40.000 veces más bacterias que el asiento de un váter: cómo y cuándo debes limpiarla

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

INFOBAE AMÉRICA
Disciplina multa al Espanyol y

Disciplina multa al Espanyol y le apercibe de cierre de estadio por el botellazo a Gazzaniga

Cuerpo afirma que la UE cuenta con medidas para responder a EEUU: "Todos los instrumentos están sobre la mesa"

SATSE pide que se abandone el "interés partidista" y reclama al Gobierno y CCAA una financiación finalista en Sanidad

La española Zonair3D fabricará en India para competir en la "industria del aire limpio"

Zelenski saca del equipo negociador de Ucrania a su ex mano derecha que dimitió tras ser acusado de corrupción

ENTRETENIMIENTO

Sophie Turner marcó un límite

Sophie Turner marcó un límite en su carrera después de Game of Thrones: “No quiero más papeles de época”

La presión del apellido Beckham: el frustrado sueño futbolístico de Brooklyn

Lisa Rinna desafió los estigmas de Hollywood: “Como mujeres, sentimos que tenemos fecha de caducidad y que ronda los 40”

Zak Starkey reveló cómo quedó su relación con The Who tras ser despedido tres veces en menos de un año

De Old Trafford a la televisión: el Manchester United tendrá una serie de la mano de los creadores de ‘The Crown’