Donald Trump volvió a dialogar con María Corina Machado: “La aprecio mucho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la líder opositora venezolana, María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantuvo una nueva conversación con la líder opositora venezolana María Corina Machado y, al mismo tiempo, defendió el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One que habló con Machado y expresó aprecio por la dirigente opositora. “También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo”, sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado estadounidense reiteró su respaldo a Delcy Rodríguez y señaló que el Gobierno interino “está demostrando un liderazgo muy fuerte”, una valoración que reiteró ante preguntas sobre la posibilidad de que Washington permita a la presidenta encargada permanecer en el poder.

“Ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte. Quiero decir, están mostrando un liderazgo muy fuerte”, enfatizó Trump.

En el diálogo con la prensa, Trump descartó inicialmente que María Corina Machado cuente con apoyo suficiente en Venezuela para liderar el proceso de transición tras la caída de Maduro. No obstante, luego de su encuentro con la opositora la semana pasada en la Casa Blanca —donde Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó en 2025—, el presidente estadounidense manifestó su interés en “involucrarla” en el futuro político del país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Machado se encuentra en Washington desde la semana pasada y ha declarado en diversas intervenciones públicas que el actual Gobierno venezolano debe dejar el poder por su origen chavista. En ese sentido, ha manifestado su compromiso de trabajar, con apoyo de la Administración Trump, para lograr una Venezuela “libre”.

En otros temas, Trump también abordó la comercialización de petróleo venezolano gestionada por autoridades estadounidenses tras el anuncio de Rodríguez sobre el ingreso de 300 millones de dólares al país procedentes de Estados Unidos.

Según detalló el presidente, estas operaciones benefician a ambos países. “Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros”, afirmó Trump.

La Casa Blanca no emitió comentarios adicionales sobre la conversación telefónica entre Trump y Machado.