Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron apoyo a la Asamblea General de la ONU: “Contamos con ustedes”

Los líderes opositores de Venezuela solicitaron el respaldo a una “transición democrática”, que esperan lograr “ordenada y pacíficamente”

María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, solicitaron a quienes asisten a la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU que respalden “la soberanía popular” en su país.

Ambos solicitaron también el apoyo a una “transición democrática” que esperan lograr “ordenada y pacíficamente”, relacionando este proceso con el triunfo que la oposición reclama tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela”, señaló Machado.

La ex diputada abogó por el “desmantelamiento” del régimen de Nicolás Maduro y “el procesamiento judicial” de quienes, según afirma, “violentan” las leyes y los derechos humanos.

Nicolás Maduro

Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática (...) Cuentan ustedes con el bravo pueblo de Venezuela para lograr esta gesta histórica y nosotros contamos con ustedes”, agregó Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde enero.

Por su parte, González Urrutia —asilado en España desde septiembre del año pasado— sostuvo que la oposición venezolana ha seguido una ruta “impecablemente democrática y pacífica”, y acusó al régimen de Maduro de negarse “a entregar el poder”.

Según el presidente electo, “al pueblo de Venezuela, enfrentado como está al peligro de disolverse como nación, no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen”.

González Urrutia consideró que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, presentado como una acción contra el narcotráfico, “constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura” que, asegura, “aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular” en Venezuela.

Este martes inicia en Nueva York la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechaza la proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por figuras afines al chavismo— y reclama la victoria de González Urrutia, candidato de esa coalición opositora, en los comicios de 2024.

Este martes inicia en Nueva York la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU, con el inicio de las celebraciones por los 80 años de la creación de las Naciones Unidas.

El secretario general del organismo, António Guterres, recordó en un discurso por el aniversario que las Naciones Unidas representan un ámbito “donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola”.

Reconoció también que “los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes”.

González Urrutia y Machado respaldaron el despliegue militar estadounidense en el Caribe

Los líderes opositores califican el operativo antinarcóticos como “medida necesaria” para desmantelar la “estructura criminal” de Maduro, mientras Capriles rechaza una intervención

Human Rights Watch advirtió que decenas de presos políticos en Venezuela acumulan meses incomunicados

La directora para las Américas de la ONG califica los casos como “ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión” del régimen de Maduro

La Casa Blanca rechazó el llamado al diálogo de Nicolás Maduro: “Plagado de mentiras”

La portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la postura de la administración sobre el régimen de Venezuela se mantiene sin cambios y describió al chavista como “ilegítimo”

Trump se burló de las milicias ciudadanas en Venezuela: “¡Una amenaza muy seria!”

El presidente estadounidense compartió un video “ultrasecreto” de mujeres recibiendo adiestramiento militar mientras las tensiones bilaterales se intensifican tras el hundimiento de embarcaciones

La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU

La comunidad internacional repudió las violaciones de derechos humanos documentadas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos tras las elecciones de 2024. Argentina, Perú y España denunciaron la detención arbitraria de sus ciudadanos, mientras la OEA recordó que aún no se publiquen las actas electorales

