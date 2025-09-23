María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron apoyo a la Asamblea General de la ONU: “Contamos con ustedes”

María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, solicitaron a quienes asisten a la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU que respalden “la soberanía popular” en su país.

Ambos solicitaron también el apoyo a una “transición democrática” que esperan lograr “ordenada y pacíficamente”, relacionando este proceso con el triunfo que la oposición reclama tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

“Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela”, señaló Machado.

La ex diputada abogó por el “desmantelamiento” del régimen de Nicolás Maduro y “el procesamiento judicial” de quienes, según afirma, “violentan” las leyes y los derechos humanos.

Nicolás Maduro

“Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática (...) Cuentan ustedes con el bravo pueblo de Venezuela para lograr esta gesta histórica y nosotros contamos con ustedes”, agregó Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde enero.

Por su parte, González Urrutia —asilado en España desde septiembre del año pasado— sostuvo que la oposición venezolana ha seguido una ruta “impecablemente democrática y pacífica”, y acusó al régimen de Maduro de negarse “a entregar el poder”.

Según el presidente electo, “al pueblo de Venezuela, enfrentado como está al peligro de disolverse como nación, no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen”.

González Urrutia consideró que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, presentado como una acción contra el narcotráfico, “constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura” que, asegura, “aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular” en Venezuela.

Este martes inicia en Nueva York la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechaza la proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por figuras afines al chavismo— y reclama la victoria de González Urrutia, candidato de esa coalición opositora, en los comicios de 2024.

Este martes inicia en Nueva York la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU, con el inicio de las celebraciones por los 80 años de la creación de las Naciones Unidas.

El secretario general del organismo, António Guterres, recordó en un discurso por el aniversario que las Naciones Unidas representan un ámbito “donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola”.

Reconoció también que “los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes”.