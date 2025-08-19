Venezuela

María Corina Machado denunció que el activista detenido Enrique Ferreira está en paradero desconocido en Venezuela

La líder opositora defendió a Enrique Ferreira como un médico “entregado a ayudar a los más vulnerables, querido y reconocido por todos”

Guardar
María Corina Machado
María Corina Machado

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este lunes que el activista político Enrique Ferreira, quien, según la ex diputada, fue detenido el pasado 19 de julio en el estado Lara (oeste) y trasladado a Caracas, está en paradero desconocido, y se ignora su sitio de reclusión.

“Desde entonces, Mary Ann, su esposa, y toda su familia, están desesperados buscándolo pero no aparece”, alertó Machado en su cuenta de X.

La opositora defendió a Ferreira como un médico “entregado a ayudar a los más vulnerables, querido y reconocido por todos”.

Señaló que fue el jefe del comando de campaña de Machado en Lara para las presidenciales de 2024, una contienda en la que fue declarado de manera fraudulenta Nicolás Maduro, ante el triunfo de Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido de Machado, Vente Venezuela (VV), afirmó que Ferreira está en “desaparición forzada”, al tiempo que exigió información de su paradero y su “libertad inmediata”.

CARACAS (VENEZUELA) - 05/08/2025.- Personas
CARACAS (VENEZUELA) - 05/08/2025.- Personas participan en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este martes, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Grave deterioro de salud del preso político

El sábado, el Comité de Derechos Humanos del VV denunció el deterioro del estado de salud del periodista Víctor Ugas, quien permanece detenido desde hace casi un año.

“Durante su injusto encarcelamiento, su estado de salud se ha visto afectado y el deterioro ha sido notable. Su integridad física no es la misma”, advirtió la organización en una publicación en la red social X.

La formación opositora exigió la liberación de Ugas y de todos los presos políticos en el país. Según el Comité, la situación del periodista refleja las condiciones a las que se enfrentan los privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.

En julio pasado, la madre del periodista, Yris Azócar, solicitó de forma urgente información sobre la salud de su hijo ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Penitenciario de Venezuela. Azócar pidió “oraciones y plegarias” por la fortaleza de la familia y de Ugas, quien fue detenido en agosto de 2024 en el contexto de la crisis poselectoral, luego de que la principal coalición opositora denunciara fraude en las presidenciales de julio, proceso tras el cual el ente comicial oficializó la reelección del dictador chavista Nicolás Maduro.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) advirtió, en el mismo mes de la detención, que Ugas necesitaba “atención médica urgente”, porque presentaba fiebre por casi un mes, inflamación y dolor en el lado derecho de la cara, episodios depresivos y disociación de la realidad.

La organización no gubernamental Espacio Público precisó que Víctor Ugas fue detenido el 18 de agosto del año pasado y compareció ante tribunales tras un conflicto con el tiktoker Emmanuel Marcano, quien después se declaró abiertamente oficialista y relató el caso en el programa televisivo de Nicolás Maduro.

“El periodista fue imputado por el presunto delito de instigación al odio, tipificado en la ilegal e inconstitucional Ley Contra el Odio, un instrumento arbitrario que se usa con fines de persecución política y que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, al criminalizar por completo el derecho a la libertad de expresión”, denunció Espacio Público.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 807 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales, en el contexto de la crisis que se desató tras la denuncia de fraude electoral de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática.

El Gobierno de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”, lo que rechazan activistas, ONG así como partidos y políticos opositores.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

María Corina MachadoPresos políticos en VenezuelaVenezuelaPresos políticos

Últimas Noticias

Washington respondió a Diosdado Cabello en medio de acusaciones del chavismo contra EEUU: “Pandilla de brutos criminales”

El número dos del chavismo acusó a diplomáticos estadounidenses de tramar planes desestabilizadores contra Caracas y Bogotá, mientras Christopher Landau replicó con un duro mensaje que volvió a exponer el aislamiento internacional del régimen de Maduro

Washington respondió a Diosdado Cabello

El Partido de Machado exigió la libertad de un periodista detenido hace 14 meses

Gabriel “Gabito” González fue detenido en junio de 2024 cuando salió a comprar algo para almorzar y fue interceptado y “llevado al Helicoide”

El Partido de Machado exigió

La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz aseguró que salió de Venezuela y se encuentra en Colombia

María Alejandra Díaz reconocida por su postura crítica al chavismo, agradeció el apoyo internacional luego de abandonar la embajada colombiana en Caracas y refugiarse en territorio colombiano junto a parte de su familia

La abogada disidente del chavismo

La cúpula militar venezolana se alineó con el régimen de Maduro frente a las acciones de EEUU contra el Cártel de los Soles

El Ejército pasó de videos de oficiales hablando, con guiones preestablecidos, contra la fiscal Pamela Bondi, a la declaración del ministro de Defensa acusando a Washington de imponer una narrativa “para agredir a Venezuela”

La cúpula militar venezolana se

La oposición venezolana denunció el grave deterioro de salud del preso político Víctor Ugas, periodista encarcelado hace un año por el régimen

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigió su liberación y alertó sobre las condiciones de los detenidos por motivos políticos

La oposición venezolana denunció el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Liendra hizo inesperado anuncio

La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Esto debes de hacer antes de participar en un reto viral, según la SSC

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

Colombianos armaron tremenda fiesta en la fila del teleférico a ritmo del ‘Santo cachón’

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno estudia un 'decreto

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

Irán advierte que la guerra con Israel podría reanudarse "en cualquier momento"

Robert MacIntyre y Tyrrell Hatton logran un puesto en el equipo europeo de la Ryder Cup

La Xunta señala que los incendios de Ourense "van un poquito mejor" pero demanda al Gobierno más medios

ENTRETENIMIENTO

“Good Boy”: la película de

“Good Boy”: la película de terror donde el protagonista es un perro lanzó su primer trailer

La “reina de la ketamina” se declaró culpable por la sobredosis que mató a Matthew Perry

La razón por la que Margaret Qually quiso emparejar a su madre con Bill Murray

Tras más de 50 años ocultas, Paul McCartney revela fotos sorprendentes de los inicios de The Beatles

Alan Cumming regresa como Nightcrawler y confiesa que ‘Avengers: Doomsday’ fue una experiencia “sanadora”