El partido de María Corina Machado exigió el fin de la persecución política en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado (EFE/Rayner Peña R.)

Vente Venezuela (VV), el partido de la candidata presidencial de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, pidió este lunes, a través de las redes sociales, el fin de la “persecución política” en el país, algo por lo que responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro.

Con mensajes similares, la formación repitió en X (antes Twitter) la consigna “basta de persecución”, al tiempo que expuso los casos de tres miembros del partido sobre quienes pesan órdenes de captura por supuesta “traición a la patria”.

“El régimen busca criminalizar a quienes ejercen sus derechos políticos y civiles en pro de la libertad de Venezuela”, expresó VV en una de sus publicaciones, las cuales fueron compartidas por otras organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el bloque opositor que representa Machado.

El partido recordó que, el pasado 6 de diciembre, el fiscal general, Tarek William Saab, señaló a Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez -los tres con responsabilidades nacionales en VV- por “conspiración con una potencia extranjera”, “legitimación de capitales” y “asociación para delinquir”.

Aunque Saab dijo entonces que estas personas serían capturadas, todavía siguen en libertad.

Macero, Urruchurtu y Alviárez “son perseguidos por luchar por la recuperación de la democracia en Venezuela”, insistió la formación política sobre estos tres colaboradores cercanos de Machado.

La líder opositora espera que, por la vía de la negociación política, le sea levantada la inhabilitación que le impide -hasta 2030- competir por cargos de elección popular para poder presentarse en las presidenciales de 2024, previstas para el segundo semestre.

El pedido al Tribunal Supremo de Venezuela

La candidata presidencial solicitó el viernes pasado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar la inhabilitación que le impide competir para ocupar cargos de elección popular.

Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al Supremo, la líder antichavista optó por apegarse a último minuto a este proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el régimen y el mayor bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática, cuyas solicitudes eran recibidas hasta ese día.

A su salida del TSJ, Machado declaró ante un pequeño grupo de periodistas que, tras su presentación en el tribunal, “ahora está la pelota del lado” del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a quien le corresponderá, auguró, decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones “limpias” en 2024.

María Corina Machado fue registrada el pasado 15 de diciembre, al atender a la prensa, a la salida del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

“Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. El régimen tiene terror de medirse, están buscando excusas para impedir contarse conmigo”, sostuvo.

Asimismo, recordó que su inhabilitación, impuesta por la Contraloría en 2015 hasta 2030, no le ha sido notificada, por lo que en su caso no pidió recurrir un documento en concreto, debido, insistió, a su inexistencia.

“Como no hay notificación de inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (...) nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que hayan elecciones limpias y libres”, remarcó.

