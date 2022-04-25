Вимоги стати контролером повітряного руху в Перу, однією з найбільш високооплачуваних робочих місць в країні

Минулої неділі стало відомо, що в країні спостерігається дефіцит авіадиспетчерів, яким через брак персоналу доводиться працювати понаднормово, тому вони можуть заробляти до 60 тисяч щомісячних підошов, навіть більше, ніж президент Центрального резервного банку Перу (S/41 600).

Відсутність цих фахівців є однією з головних причин, чому кілька днів тому Єдиний союз авіадиспетчерів Перу (SUCTA) уклав страйк, який паралізований авіасполучення в п'яти аеропортах країни, в тому числі Хорхе Чавес, завдає шкоди тисячам туристів і мандрівників.

Страйкери вимагали, серед іншого, кращих умов праці та більшої винагороди через понаднормово, які вони роблять через брак персоналу.

«Ми виконуємо інші завдання поза контролем повітряного руху, такі як навчальна робота, яка проходить протягом декількох місяців, і Corpac не платить за це. Нехайце займе до 8 місяців, щоб оплатити навчальну роботу за один місяць,і це призводить до переповнення форм, тому що не всі виграютьтаким чином», - пояснив у програмі Punto Final Віктор Завалета, генеральний секретар SUCTA.

Тим часом Хорхе Перласіос, голова ради директорів Перуанської корпорації аеропортів і комерційної авіації (Corpac) , підтвердив відсутність цих фахівців. «Питання повітряного руху вимагає реінжинірингу. Нам потрібно більше авіадиспетчерів», - сказав він.

ВИМОГИДО АВІАДИСПЕТЧЕРА

Серед неодноразових дзвінків, які були зроблені для найму диспетчерів повітряного руху, ось деякі вимоги, які вимагаються для доступу до цих робочих місць:

- Успішно завершили курс базового авіадиспетчера, сертифікований навчальним центром, визнаним Головним управлінням цивільної аеронавтики (DGAC) MTC.

- Мати ліцензію та схвалення підходу диспетчера повітряного руху, наданого DGAC.

- Середній час навчання авіадиспетчера становить півтора роки. Базовийкурс триває один рік і протягом шести місяців проводяться контрольовані стажування до отримання ліцензії.

- Дзвінки публікуються на веб-сайті Corpac (www.corpac.gob.pe) за опцією «Заклик до людського таланту».

Controladores aéreos de Corpac | Foto: Agencia Andina

ЩОРОБИТЬ ДИСПЕТЧЕР ПОВІТРЯНОГО РУХУ?

Фахівці з Corpac, суб'єкта господарювання, приєднаного до Міністерства транспорту та зв'язку (ВТС), пояснюють, що таке робота, яку проводить диспетчер повітряного руху.

«Диспетчер повітряного руху підтримує порядок, безпеку та ефективність повітряних операцій, з того моменту, як літаки починають свої рулювання до зльоту, поки вони не приземляться і не їдуть до терміналу аеропорту», - кажуть вони .

Вони додають, що контролер встановлює порядок, визначаючи пріоритет у увазі рейсів; він виконує свою роботу з метою забезпечення безпечного транзиту суден, запобігання інцидентів та уникнення зіткнень у повітрі. У той же час він прагне до ефективності, щоб досягти найбільшої кількості повітряних операцій.

ПРОФІЛЬКОНТРОЛЕРА ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Для виконання цих функцій потрібно «збалансоване загартовування», ефективно справлятися зі складними ситуаціями, зберігаючи спокій і контроль над ситуацією. Емоційна стабільність необхідна для сприяння концентрації.

Диспетчер повітряного руху повинен вміти швидко приймати рішення, що необхідно для замовлення потоку повітряних операцій.

Ви повинні мати засіб для чисельних операцій і швидко виконувати математичні розрахунки, щоб спроектувати або вимірювати час і відстані подумки достроково.

Володінняанглійською мовою є ще одним базовим знанням, оскільки це стандартна мова, яка використовується для спілкування з екіпажами авіакомпаній або компаніями з неіспаномовних країн.

Контролери повітряного руху Corpac, які страйк ували заряд до S/60 на місяць | Відео: Punto Final

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