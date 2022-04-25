Наталія Орейро та Густаво Бассані, головні герої «Іосі, шпигуна, покаяного», розповіли про трагічну тему серіалу

Infobae взяв інтерв'ю з уругвайською Наталією Орейро та аргентинцем Густаво Бассані незадовго до прем'єри фільму «Іосі: Шпигун, що кається»

29 квітня серіал Іосі, шпигун, який кається , режисерДаніель Бурман ( Розбиті обійми ) та за сценарієм Себастьяна Боренштейна (« Одіссея Джайлза ») прибуває напрем'єр відео . Він розповідає історію Хосе Переса (зіграв Густаво Бассані), агента аргентинської розвідувальної служби з місією проникнути в єврейську громаду протягом декількох років. У цьому завданні за ним стежить Клавдія (Наталія Орейро), ще один шпигун, антисемітський. Під назвою Iosi він отримує документи, які були б використані для здійснення найгіршої атаки на американський континент перед вежами-близнюками: підірвання будівлі AMIA в Буенос-Айресі в 1994 році. Як повідомляється, матеріал також використовувався під час нападу на посольство Ізраїлю двома роками раніше.

Перед прем'єрою першого з восьми епізодів його головні герої поспілкувалися з Infobae.

—Як було побудова персонажів настільки складною, як Іосі, яка живе в двох світах і Клавдії, так чіпляючись за свої антисемітські ідеї?

Бассані: —Спершу я покладався на книгу [Іосі, шпигун, що кається, Міріам Левін таГорасіо Луцкі ]. Це дивно, і там багато інформації. Потім я потрапив в культуру єврейського народу: прочитав багато інформації від патріархів до заснування Держави Ізраїль, дізнався про їх харчування, брав уроки івриту. І я сильно покладалася на те, що сталося з персонажем: його демонів, його прагнення до викупу. І той пошук істини, яка так само кидає виклик нам аргентинців.

Окрім того, що це шпигунський трилер, я зосередився на тому, щоб побачити цю подорож самовідкриття. Людина, яка починає як Джозеф і в кінцевому підсумку є Іосі, яка починає з сильного антисемітського почуття і в кінцевому підсумку стає іншим євреєм. Тож це була справді поїздка, прекрасна як актор, хоча ми вважаємо найгірші атаки в Латинській Америці.

Серіал розглядає передумови найгіршої атаки на американський континент перед вежами-близнюками: підрив будівлі AMIA в Буенос-Айресі в 1994 році.

Орейро: «Мій персонаж на службі історії, він артикулює те, що відбувається з Іосі. Вона є агентом аргентинських секретних спецслужб: вона для мене дуже віддалена, з дуже віддаленою особистістю та ідеалом, і саме тому я вважав захоплюючим, щоб мати можливість її інтерпретувати.

Я знав, що були найстрашніші напади, що сталися в Латинській Америці; насправді я переїхав до Аргентини в 1994 році, коли це був AMIA. Я був дуже обізнаний про це, але, як і більшість людей, які подорожують цією країною, ми досі не знаємо причин винуватців сьогодні. І я думаю, що це те, що ця серія теж трохи: про сяйво трохи світла на те, що сталося, а також говорити про торгівлю зброєю в країні. Крімтого, грати шпигуна в Аргентині - це щось незвичайне, тому це було досить складним завданням.

—Як вони мали справу з цією справою, яка продовжує впливати на чутливість, як в Аргентині, так і в світі? Ви в будь-який час боялися?

Орейро: «Особисто, так. Не раз я запитав режисерів, саме, якщо вони не боялися возитися з цією чутливою темою, шукати винуватця або спробувати зрозуміти, що сталося. Мій персонаж також викликав у мене багато неприйняття: вона антисемітська жінка, переконана в тому, що вона живе. Я б просто сказав рядок і почав плакати. Режисери сказали мені: «Але ти актриса, ти дієш». Очевидно, що актори - це інструмент для розповіді історії, але в мені є щось, що виходить за рамки виконавця, і я був дуже зворушений ситуацією.

Днями я познайомився з автором книги, і ми говорили про те, наскільки ризикована її роль у публікації та наскільки ризикована платформа з цим шпигунським трилером. Але в один момент, який закінчується тим, що є привабливим, що цікаво, що є руйнівним: те, що ми всі знаємо, що ми всі живемо, але що ми все ще, на жаль, не знаємо.

Випам'ятаєте, що робили в день нападу AMIA?

Орейро: —Я це пам'ятаю. Мені було 16 років, і це було дуже шокуючим. Я переїхав до Аргентини, і ми були близькі до AMIA з татом і мамою, шукаючи деякі речі, де я збираюся жити. Вітраж в будівельному магазині, де ми були. Ми не знали, що сталося: якщо метро розбилося, якщо вибухнув газовий балон. Тоді ми з'ясували. Я пам'ятаю це як щось дуже мобілізуюче. Я маю дуже тісний зв'язок з усією єврейською громадою та Ізраїлем.

Бассані: «Мені було 12 років, я виріс у селі, в Трістані Суаресі. пам'ятаю, як батьки говорили про це, що все було по телевізору.

—Чи знали ви антисемітську легенду, з якою начальники маніпулюють Іосі, передбачуваний міжнародний сюжет створення єврейської держави в Патагонії?

Бассані: —Я здивований рівнем фантастики, який обробляється в реальному житті. Цей план, як відомо, божевільний. Саме так вони маніпулюють Іосі: подорож, щоб врятувати свою країну та свою націю. Мене все ще вражає, як реальність перевершує вигадку. Ми розповідаємо вигадану історію, засновану на реальних подіях, і як актор я граю персонажа, і я цього не можу боятися. Боюся, правда ніколи не буде відома.

—Як ви думаєте, ця серія може стати спусковим механізмом для закриття цієї рани, яка все ще відкрита в Аргентині?

Орейро: — Я думаю, що художня література - це вигадка, і що справедливість повинна бути тим, хто шукає і судить, але часто через засоби масової інформації та кіно (в даному випадку, серіал) на стіл ставлять новини, які, можливо, багато людей хочуть забути. І в цьому сенсі я відчуваю, що [Іосі, каяний шпигун] збирається покласти це назад на губи багатьох людей, які, можливо, не так зацікавлені або які не слухали так багато. Однак важко, правда, чи не так? Але він може співпрацювати.

—Що ви думаєте про цей момент підйому латиноамериканських фільмів і серіалів на платформах?

Бассані: —Я думаю, що це чудово для регіону. PrimeVideo має оригінальні вигадки в різних країнах, які дуже хороші: La jauría в Чилі, Iosi в Аргентині. Ця серія випускається в 240 країнах світу.

Орейро: —Мені здається, що це говорить про талант, який ми маємо з цього боку. Аргентина, зокрема, була осередком історій, акторів, продюсерів, виробництва. Навіть зйомки в Аргентині з географічними можливостями, які має країна, неймовірні. Вони прийшли зі світу, щоб стріляти тут. І мені також дуже цікаво розповідати місцеві історії, які бачать у світі. Я вважаю, що культурний обмін дуже цікавим, оскільки у нас теж є можливість переглянути польські, угорські, німецькі серіали лише за один клік. У вісімдесяті і дев'яності роки саме мильна опера була експортована, і тепер це місце зайняли серії.

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