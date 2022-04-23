«з'явився» батько та мати, яка «забула» сина: подробиці розслідування загиблої дитини на пляжі Санта-Марта

Спеціалізований прокурор для дітей та підлітків взяв на себе розслідування, щоб уточнити події, в яких дворічний хлопчик, Семюель Герреро, помер у районі в Бурітаці, в місті Санта-Марта, 4 квітня цього року.

Хоча влада стверджувала, що дитина померла, потонувши, все ще існує кілька теорій, які вказували б, що мати Самуїла, Єнні Ігера, буде залучена до втрати життя дитини, оскільки про дитину було відомо лише до тих пір, поки люди не побачили тіло біля моря.

З цієї причини вищезгаданий прокурор разом із судовою поліцією провели ретельний аналіз відеозаписів безпеки, свідчень та інших доказових матеріалів , щоб визначити, як неповнолітній прибув у ті води Самарії, де, на жаль, він помер.

Однією з невідомих, що більшість інтриг дослідників, є те, що 25-річна Ігера з'явилася лише через 15 днів після того, як Самуїла підтвердили, що помер. Однакжінка не змогла дати офіційній версії владі, оскільки стало відомо, що вона проходить в психіатричній клініці за станом психічного здоров'я, яким страждає.

Сумніви зросли після того, як поліція оголосила, що з'явився батько немовляти, ідентифікований як Едвін Герреро, 29 років, який живе в Боготі та поїхав до столиці Магдалени, щоб розпізнати тіло сина та дати подробиці того, як мало Самуїла виявилося в морях, поки далеко від столиці колумбійська, де вона нібито жила.

Однак той факт, що батько дитини повинен був бути розташований Національною поліцією та Поліцією у справах дітей та підлітків , також породив розуміння слідчих, тому всі версії досліджуються.

Варто відзначити, що родичі матері дитини першими повідомили, що у них довгий час не було відомостей про Єні Ігуеру і дитину Самуїла. Однак, як тільки стало відомо про смерть неповнолітнього, вони хотіли б уникнути преси і не дали б інформації, пов'язаної зі справою.

Більше того, стало відомо, що пара туристів побачила на пляжі маленьку синю машину і, наблизившись, знайшли дитину мертвою. Зокрема, туристи знайшли наймолодшого на кілометрі 46 на шляху до Бурітаки, сектора, відомого як Playa Bonita або Playa Linda, в перші години понеділка, 4 квітня.

Інша інформація, яка аналізується, полягає в тому, що існує передбачуване відео камер відеоспостереження, яке утримує поліція, на якій неповнолітнього можна побачити на руках жінки, яка, як вважають, є його матір'ю. Зі свого боку, Едвін Герреро сказав владі, що у нього немає новин про свою колишню дружину та сина з 1 квітня, коли він не знайшов її вдома.

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