Гері Медель зазначає Reinaldo Rueda як одного з відповідальних за ліквідацію Чилі з Катару 2022

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

ЗбірнаЧилі стикається з тим, що вдруге поспіль перебуває поза світовим чемпіонатом. Його остання участь була в Чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії, де він досяг 16-го туру і потрапив з пенальті до приймаючої команди. Під час відбіркових турнірів, які прямували до Катару 2022 року, одним з тренерів був Рейнальдо Руеда, якого жорстко критикував Гері Медель.

«Пітбуль» розмовляв з ESPN F90 з Чилі як один з орієнтирів південної команди. Там він підкреслив великих гравців, які має чилійська команда, але він взяв на себе відповідальність за ліквідацію тренерських органів, які пройшли, спочатку Рейнальдо Руеда , а потім Мартін Ласарте , уругвай, який провів на посаді тренера ФК «Міллонаріос» в Колумбії .

У Плей-офф Рейнальдо Руеда провів лише чотири матчі проти чилійської команди з перемогою, нічиєю і двома втратами. Ці матчі призвели до чотирьох очок і шести голів проти, стільки ж голів на користь. Єдиний пункт, в якому виграшний баланс був позитивним проти поразок, був у товариських порах, де з 2018 по 2020 рік він завершив 17 з шістьма перемогами, шістьма нічиями та п'ятьма втратами. Його продуктивність з Чилі становила 43,21%.

У той час тренер валлекаукано також критикував історичний нападник, тепер коментатор Маурісіо Пінілла, який визначив Руеду як великого хлопця, жахливим способом роботи:

Третій цикл Рейнальдо Руеда в збірній Колумбії теж не був хорошим, він вів 22 матчі з рекордом 7 перемог, 10 нічиїх і 5 програшів. Загальнапродуктивність склала 46,97%, один з найнижчих рекордів з національними збірними. «Триколор» тривав сім матчів без перемоги (4 матчі та три падіння), а 1-0 проти Перу на стадіоні Метрополітано в Барранкільї поставив його в «чек» для закриття турніру.

Тренер після від'їзду з збірної Колумбії , де не отримав компенсацію після невиконання кваліфікації ЧС-2022, мав би пропозиції очолити національну збірну Гондурасу, останнім тренером якої став Ернан «Болілло» Гомес, і Панамська збірна увипадку, якщо датська команда Томас Крістіансен не приймає пропозицію про оновлення.

На клубному рівні команда, яка управляє нею як єдиний варіант, - Atlético Nacional. Журналіст Хайме Дінас запевнив, що пріоритетом команди Антіокії є завершення повернення Валлекаукано, який виграв його чемпіона Копа Лібертадорес у 2016 році, того ж року, в якому він виграв Колумбійську Суперлігу та Кубок Колумбії. Крім того, він відзначав титул ліги в 2015 і 2017 роках.

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