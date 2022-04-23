Крістіан Домігуес обурився користувачами за те, що він зробив йому мем після ampay Альдо Міясіро

КрістіанДомінгес став вірусним мемом після МагаліМедіна поширювала Ampay Aldo Miyashiro та Оскар дель Портал у своїй шоу-програмі. І це те, що користувачі запевнили, що господарі América Televisión приєдналися до «клубу невірних», що складається з кумбіамберо Маріо Харт, серед інших фігур шоу.

Нинішня пара Памели Франко зовсім не сподобалася ці жарти. Це було продемонстровано, коли репортер програми Estás en Todas запитав його, чи дійсно він сказав у Twitter «Ганьба щодо Альдо Міясіро», скріншот, який швидко перейшов у вірусний у Twitter.

«У мене немає Твіттера. Більше того, у мене був один раз, і оскільки я не знав, як ним користуватися, тому я кинув. Моя єдина соціальна мережа, якою я керую, - це Instagram і TikTok за допомогою мого партнера та моєї дочки, але дуже мало», - відповів співак cumbia espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

ВІННЕ ЗГОДЕН З МЕМАМИ

Лідер Orchestra Internacional надіслав сильне повідомлення мережі, які не вагалися продовжувати робити меми про нього, щоб сприймати справу Альдо Міясіро про невірність з гумором. Нещодавно він отримав критику за розмови про Ampay в Америці Today.

« Мені незручно знущання, що люди насолоджуються болем інших. Ми люди, ми можемо помилятися і не можемо судити . Я також не мушу їх судити, я не маю права на це робити. Мені дуже шкода. Я бачу, що люди радіють злу, що мені здається дуже сумним», - сказав він.

Крістіан Домігуес обурився користувачами Twitter за те, що він зробив меми про нього | ВІДЕО: Америка TV//Америка сьогодні

КРІСТІАНДОМІНГЕС ПРОПОНУЄ СВОЮ ДУМКУ ПРО AMPAY

На наступний день після виплати Альдо Міясіро та Оскара дель Порталу , камбіамберо уникнув розмови про скандал. Однак його заохочували зробити це, коли Джанет Барбоза «привітала» його за те, що він досить сміливий, щоб визнати на національному телебаченні, що він невірний Карла Таразона з Ізабель Асеведо, на відміну від своїх колег по каналу.

Ось так кумбіамберо скористався камерами, щоб гарантувати, що приховування невірності - це жахливий вчинок. «Ви відчуваєте себе дуже погано, просто якщо думаєте про сім'ю. (Невірність) невиправдана. Незалежно від того, наскільки ви погані у відносинах, це не виправдовує вас, що ви робите це (будучи невірними), особливо якщо у вас є сім'я», - сказав він.

«Коли я помилявся, найболючішим була моя дочка. Це буде важко вивести його з голови. Цей наслідок є найскладнішим з усіх. Треба знати, як протистояти наслідкам і вчитися на помилках. Такі великі помилки вчать вас не робити їх знову», - додав Крістіан Домінгес.

Крістіан Домінгес прокоментував ампаї Альдо Міясіро та Оскара дель Порталу, вказуючи на те, що невірність приносить жахливі наслідки | ВІДЕО: América TV/América Hoy

Його заяви не були проігноровані, і він отримав шквал критики в соціальних мережах, де користувачі мережі вказали, що він найменш підходить для розмови про невірність. Деякі навіть називали його «свіжим». Це дійшло до вух Домінгеса, який не соромився відповісти на своїх недоброзичливців.

«Вчора те, що я сказав, походить із запитання психолога, і я повторюю це ще раз: невірність невиправдана, чи маєте ви рацію чи неправильно зі своїм партнером. Альдо це добре сказав, один страждає більше для сім'ї. Будьласка, перестаньте знущатися і надішліть інформацію, яка не тому, що два-три галіфардо кажуть одне, всі вони говорять одне і те ж», - сказав він дуже роздратований.