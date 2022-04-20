Чому ми захоплюємося Зеленським

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Чому ми захоплюємося Володимиром Зеленським? На питання мало не відповідав сам.

Ми захоплюємося ним, тому що, в умовах нерівних умов, президент України стоїть твердо. Тому що це доводить правдивість прислів'я про те, що людина з мужністю робить більшість. Тому що це показує, що честь і любов до Батьківщини - це чесноти , від яких ми відмовляємося на свій страх і ризик. Тому що він розуміє силу особистого прикладу і фізичної присутності. Тому що він знає, як слова можуть надихати вчинки - надавати їм форму і мету - щоб вчинки могли, в свою чергу, претендувати на значення слів.

Ми захоплюємося Зеленським , бо він нагадує нам, наскільки рідкісними стали ці риси серед наших власних політиків. Зеленськийбув актором, який використовував свою славу, щоб стати державним діячем. Західна політика сповнена людей, які діють як державні діячі, щоб в кінцевому підсумку стати знаменитостями. Зеленськийпрагнув сказати українцям сувору правду про те, що війна може погіршитися, і змусити так званих благодійників бачити, що їхні слова порожні, а їх підтримка недостатня. Наші лідери в основному спеціалізуються на тому, щоб розповісти людям, що вони хочуть почути.

Ми захоплюємося Зеленським за те, хто і чим він проти. ВолодимирПутін не представляє ні нації, ні причини, тільки тоталітарний етос . Російський диктатор відстоює ідею, що правда існує для того, щоб служити владі, а не навпаки, і що політика присвячена виробництву пропаганди для тих, хто її ковтає, і накладає терор на тих, хто цього не робить. Зрештою, метою цієї ідеї є не просте придбання влади або території. Це викорінення свідомості.

Ми захоплюємося Зеленським, тому що він повернув ідею вільного світу на своє законне місце . Вільний світ не є культурним виразом, як «Захід»; або концепція безпеки, якНАТО; або економічний опис, наприклад, «розвинений світ». Належністьдо вільного світу відповідає будь-якій країні, яка підписується на поняття, що влада держави існує в першу чергу для захисту прав людини . А відповідальність вільного світу полягає в тому, щоб допомогти і захистити будь-якого з його членів, яким загрожує вторгнення і тиранія. Те ж саме, що відбувається з Україною, відбудеться і з рештою нас.

Ми захоплюємося Зеленським , тому що він втілює два великі єврейські архетипи: Давид проти Голіафа і Мойсея перед фараоном . Він хитрий андердог, який з майстерністю і винахідливістю компенсує те, чого йому не вистачає в безрозсудності і силі. І він - пророк, який повстає проти занепаду та ув'язнення свого народу, і який вирішує вести їх через випробування над політичною культурою, заснованою на самовизначенні, свободі та етиці.

Ми захоплюємося Зеленським , тому що він бореться. Боротьба не повинна бути чеснотою в цивілізованих суспільствах, які цінують діалог, дипломатію і відданість. Але світ не завжди цивілізований: є речі, за які цивілізовані люди та нації повинні бути готові боротися, якщо вони не хочуть загинути. Зеленський та український народ нагадали решті вільного світу, що ліберальна і демократична спадщина, яку його громадяни сприймають як належне, ризикує, як їм забажає вороги.

Ми захоплюємося Зеленським , тому що він пробуджує кращих ангелів нашої природи. Його керівництво зробило Джо Байдена кращим президентом, Німеччину кращою країною, НАТО кращим альянсом. Він підняв більшу частину США з ізоляціоністського ступору, в який він поступово потрапляв. Цезмусило європейські політичні та комерційні класи припинити шукати інший шлях до виходу Росії в фашизм . Нагадайте вільним суспільствам, що все ще може бути життєво важливим центром у політиці, принаймні, якщо мова йде про важливі речі.

Ми захоплюємося Зеленським , бо він підтримує почуття людської міри, характерне для демократично обраного лідера. Відзначимоконтраст між його публічними зустрічами з журналістами, членами кабінету міністрів, іноземними лідерами і звичайними громадянами, сталінськими витівками путінського суду. У показних прикрасах російської влади ми бачимо малість людини, яка нею володіє: параноя і невпевненість деспота , який знає, що одного разу йому доведеться продати своє царство за коня.

Ми захоплюємося Зеленським , тому що він є зразком того, яким повинен бути чоловік: вражаючим, не нав'язуючи; впевнений у собі, не будучи задуманим; розумний, не прикидаючись непогрішним; щирим, а не цинічним; мужнім не тому, що він не боїться, а тому, що він рухається вперед з чистою совістю . Американські діти, зокрема, виховані з абсурдними уявленнями про те, що тягне за собою мужність, повинні наслідувати приклад.

Ми захоплюємося Зеленським, тому що він залишається надією, що наші неспокійні демократії можуть обирати лідерів, які можуть нас надихнути, облагородити і навіть врятувати . Можливо, ми можемо це зробити, коли година не так пізно, як зараз для народу України та їх неприборканого лідера.

(C) Нью-Йорк Таймс. -

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