Що таке «зрада країни», злочин, в якому звинувачували опозиційних депутатів

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, encabezaron la ceremonia por el "Día de la Bandera" en el Campo Deportivo Militar Marte. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Після голосування за реформу електроенергії в Палаті депутатів члени правлячої партії (Морена, ПТ, PVEM) та ті, хто голосував проти (PAN, PRI, PRD, MC) вказали один на одного як «зрадників країни», і навіть президента Республіки Андрес Мануель Лопес Обрадор, напали з цим звинуваченням на своїх критиків.

У цьому контексті правопорушення, пов'язане з «Зрадою Вітчизни», було передбачено Федеральним кримінальним кодексом, главі Перша книга Друга, Назва Перша про злочини проти безпеки нації.

«Тюремне ув'язнення від п'яти до сорока років та штраф у розмірі до п'ятдесяти тисяч песо , накладається мексиканця, який здійснює державну зраду», - зазначено в статті 123, зміненій в Офіційному віснику Федерації 29 липня 1970 року.

Наприклад, ті, хто «здійснює дії проти незалежності, суверенітету чи цілісності мексиканської нації з метою підпорядкування її іноземній особі, групі чи уряду», понесуть цей злочин.

El delito de traición a la patria es el artículo 123 del Código Penal Federal FOTOS: DENISSE HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM Fotógrafo Especial | Fotógrafo Especial

Також ті, хто може бути частиною або будь-яким чином співпрацювати в актах ворожнечі проти Нації, таких як військові дії за наказом іноземної держави.

У цьому контексті «коли громадяни служать військами, тюремне ув'язнення накладається від одного до дев'яти років і штраф до десяти тисяч песо».

З іншого боку, було попереджено, що кожен, хто «незаконно позбавляє людину своєї волі на національній території, щоб передати його владі іншої країни або перевести його з Мексики», може бути розслідуваний за цей злочин.

Третій пункт також детально розписував, що ті, хто входить до складу збройних формувань на чолі з іноземцями , можуть бути «зрадниками на батьківщину», якщо їх мета - порушити незалежність, суверенітет, свободу чи цілісність Мексики, включаючи тих, хто прагне вторгнення в країну.

Los partidos de oposición han acusado campaña negra en su contra FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Mario Jasso | Mario Jasso

До цього злочину додалися ті, хто знищує або видаляє знаки, що позначають межі території, кордонів і викликають плутанину, що викликає конфлікт для країни.

Також ті, хто вербує людей для ведення війни в Мексиці за допомогою іноземного уряду; або тих, хто має відносини або розвідку з іншими державами, і обмінюються інструкціями, інформацією чи порадами щодо вторгнення, включаючи також обмін документами, інструкціями або даними установ і діяльність військових, а також тих, хто свідомо приховує акти шпигунства.

У цьому злочині також були зараховані ті, хто надає людські чи матеріальні елементи та полегшують в'їзд на військові посади в іноземних державах для вторгнення в мексиканську країну, або ті, хто заважає національним військам отримати допомогу.

Також ті, хто закликає до втручання або протекторату з чужої країни, і це викликає війну в Мексиці. Якщо медичного конфлікту немає, вони вказали: «позбавлення волі становитиме чотири-вісім років і штраф до десяти тисяч песо».

Mario Delgado aseguró que exhibirá a los diputados y diputadas que votaron contra la Reforma Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

А у випадку осіб, які просять інших з іншої держави взяти зброю на території за їх вторгнення; якщо цього не буде здійснено, штраф повинен становити «чотири-вісім років позбавлення волі та штраф до десяти тисяч песо». У цьому сенсі тих, хто намагається «відчужити або оподатковувати національну територію або сприяти її розчленуванню», можуть бути звинувачені в «зрадників».

Нарешті, перерахуємо тих, хто:

«Отримати будь-яку вигоду, або прийняти обіцянку на її отримання , щоб виконати будь-який з дій, зазначених у цій статті.

«Прийміть від окупанта роботу, посаду чи комісію та видачу, домовтеся або голосуйте за заходи, спрямовані на підтвердження вторгнення уряду та ослаблення національного.

«Вчинення, оголошена війна або порушені бойові дії, осад, заколот, бунт, тероризм, саботаж чи змова».

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