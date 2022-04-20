Що таке Rosa Зарплата і як її отримати

Губернатор штату Мексика Альфредо дель Мазо Мазапродовжив доставку карток з програми економічної допомоги жінкам у бідності: Рожева зарплата.

У вівторок, 19 квітня, Del Mazo Maza продовжила доставку карток у Толука через публічну подію, яка була перервана початком пандемії COVID-19 . Але в умовах занепаду інфекцій і госпіталізацій вони відновили події.

Дель Мазо сказав, що він дуже схвильований, щоб дати карти жінкам у кількох муніципалітетах штату. У заході взяли участь близько тисячі жінок та п'ять тисяч інших дистанційно , які також отримали б підтримку. «Завдяки вам сім'ї випереджають, і саме тому народилася програма «Рожева зарплата», - сказав губернатор.

Жінки прийшли з муніципалітетів Толука, Атісапан, Капулуак, Мексикальцінго, Метепек, Сан-Матео-Атенко, Теккаліакак, Тяньгуістенко, Окойоакак, Халатлако і Зінакантепек.

Згідно з офіційним веб-сайтом, програма соціального розвитку сильних сімей Саларіо Розамає на меті збільшити економічний дохід жінок від 18 до 59 років, які проживають у мексиканській організації, які перебувають у бідності.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

Надання грошових переказів також для тих, хто займається побутовою роботою і не отримує винагороди, а також навчання для людського розвитку, які, на думку губернатора, служать для продовження навчання, інвестування в бізнес і самостійне підприємництво.

Він також надає підтримку жінкам у сфері прав людини, в судочинстві, в психологічній допомозі, яка повинна вимагатися від власника. А також послуги охорони здоров'я, психологічна та соціальна допомога, а також допомога, щоб дати йому можливість завершити свою базову освіту.

Ця фінансова підтримка складається з доставки 2400 песо на днями, яка надається вразливим жінкам та членам програми, яка продовжуватиме діяти серед програм, наданих штатом Мексика.

Хоча він зазначив, що підтримка є тим, що б енефіціари хотіли б енефіціари, він зазначив, що вона в основному зосереджена на питаннях охорони здоров'я, продуктів харчування, побутових витрат та освіти.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

Крім того, губернатор стверджував, що програма йде не «одноразова» здача, а протягом року .

Яківимоги пред'являти?

-Перевірте, що заявник живе в вразливій ситуації, такій як; бідність, крайня бідність, низькі ресурси та маргіналізація.

-Стань резидентом штату Мексика.

-Мати дозволений вік, тобто від 18 до 59 років.

-Бути домогосподаркою і не маючи жодної професійної роботи.

-Не мати доходу від офіційної роботи.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

Хоча дзвінок закритий, процес може бути онлайн, через Інтернет-портал Державної ради з питань жінок та соціального забезпечення (CEMyBS); або через особисто в Секретаріаті жінок та соціального забезпечення.

Уцьому випадку необхідно подати наступне:

-Дійсна офіційна ідентифікація.

-Доказ адреси не старше трьох місяців Edomex.

-Унікальний ключ реєстру населення (CURP)

-Комітментальний лист

-Формат реєстрації в програму

-Забезпечте форму прояву неотримання доходу

Для форми віч-на-віч доведеться призначити зустріч. Години роботи - з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 , а адреса - за адресою Av. Генерал Феліпе Ангелес есквіна Кінтана Роо, с/н, Колонія Вілла Хогар, C.P 50170, Толука, Штат Мехіко.

Після зарахування в програму бенефіціар отримає свою рожеву карту, за допомогою якої вона зможе перевірити свій баланс і свої рухи по телефону за номером 800 276 93 5.

Для будь-яких роз'яснень або сумнівів зацікавлені сторони можуть звернутися до Роза Заробітна плата для інтегрального розвитку сім'ї лінії за номером 722 915 56 23 або 722 213 89 16, Департамент по догляду за інвалідністю 722 2 17 28 55 розширення 8101 або можуть подати свій запит електронною поштою dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

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