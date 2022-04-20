«Ми вже досягли своєї мети, навіть з відмовою від конституційної реформи»: AMLO про реформу електроенергії

Signage outside the Comision Federal de Electricidad (CFE) Thermoelectric Power Plant in Villa de Reyes, San Luis Potosi state, Mexico, on Tuesday, Jan. 19, 2021. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has sought to clamp down on private competition to state-owned companies, saying in October he intends to protect the interests of state oil producer Petroleos Mexicanos and electricity firm Comision Federal de Electricidad. At the time, he accused foreign companies of ransacking the country.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор запевнив, що декларація конституційності Закону про електроенергію , видана Верховним судом нації (SCJN) , досягла зміцнення Федеральної комісії з електроенергії (CFE).

При цьому він заявив, що з цим Федеральна комісія з електроенергетики (ЦЗЕ) може почати виробляти всі свої заводи. «Раніше я не міг цього зробити, і тепер він може відправляти енергію, йти до 55%», - сказав президент. «Це те, що було досягнуто на ранній юридичній стадії», - додав він.

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