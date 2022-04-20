«Ми вже досягли своєї мети, навіть з відмовою від конституційної реформи»: AMLO про реформу електроенергії

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор запевнив, що декларація конституційності Закону про електроенергію , видана Верховним судом нації (SCJN) , досягла зміцнення Федеральної комісії з електроенергії (CFE).
При цьому він заявив, що з цим Федеральна комісія з електроенергетики (ЦЗЕ) може почати виробляти всі свої заводи. «Раніше я не міг цього зробити, і тепер він може відправляти енергію, йти до 55%», - сказав президент. «Це те, що було досягнуто на ранній юридичній стадії», - додав він.
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