Відео: різке падіння фургона на глибині 40 метрів в Періферіко Сур

(Відео: Твіттер)

Камераспостереження зафіксувала момент, коли фургон BMW впав на 40 метрів на будівельний майданчик в Періферіко Сур на висоті мікрорайону Лос Альваро Обрегона мерії , що призвело до загибелі двох людей.

Відео про те, що сталося вдень минулого вівторка, 18 квітня, було оприлюднено через соціальні мережі - інцидент, в якому жінка приблизно 60 років втратила життя в компанії своєї п'ятирічної дочки, тоді як двоє підлітків у віці близько 15 років отримали серйозні травми.

Перші повідомлення, що з'явилися після інциденту, вказували на те, що водій транспортного засобу, можливо, втратив управління агрегатом через передбачуваного перевищення швидкості, що можна було виключити після відеоогляду.

У аудіовізуальному матеріалі можна було побачити, як фургон BMW обертався за кут сторони Периферійного на середній швидкості, але водій не міг виправити кермо, щоб транспортний засіб йшов своїм шляхом на дорозі, що призвело до удару об листи, які оточили будівництво.

Також можна було побачити, що фургон не сповільнювався або намагався змінити свій напрямок, тому удару об стінку листа було недостатньо, щоб уповільнити її просування, хоча спочатку це, здавалося, містило удар.

Після проколювання стіни фургон впав приблизно на 40 метрів у вільному падінні на будівельний майданчик підвалу будівлі, що призвело до загибелі людей перед транспортним засобом.

Поліція міста, пожежники та фельдшери швидко прийшли на місце інциденту, які врятували двох неповнолітніх, постраждалих на місці, яких доставили до супермаркету, розташованого на дорозі Мексика-Такуба, звідки їх доставили до педіатричної лікарні Легарії вертольотом з столичні органи влади.

Поліцейські з Міністерства безпеки громадян ( ЄСВ ) оточили місце і закрили сторону Південного периферійного через сильний пристрій рятувальних елементів на місці. Пізніше співробітники Генеральної прокуратури Мехіко ( FGJCDMX ), щоб розпочати розслідування справи.

До цієї середи, 19, влада не представила жодного прогресу в розслідуваннях справи, але очікується, що в найближчі дні вони випустять результати проваджень, проведених на місці, а також огляди камер відеоспостереження, близьких до сайту.

Інцидент, подібний до цього інциденту, стався 1 березня в Північній периферії на висоті Тлальнепантла, де пасажирський автобус впав з автомобільного мосту через проспект Лос Маестрос, в результаті чого шість постраждалих людей, які рухалися всередині підрозділу.

Протягом понеділка, 18 квітня, першого робочого дня після великодніх свят було зафіксовано кілька важливих дорожніх подій, один з яких стався на шосе Мексика-Пуебла, де пасажирський автобус потрапив причіп.

Рухна дорозі був закритий на кілька годин через пожежу , спричинену дорожнім інцидентом, оскільки зіткнення між двома важкими транспортними засобами спричинило сильну пожежу, яку загасили пожежники зі штату Мексика.

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