Відео: дитину і дорослого врятували з машини в умовах раптового підйому потоку в Барранкільї

Хвилини туги жили у семирічної дитини та дорослої людини в Барранкільї (Атлантико) після того, як автомобіль, в якому вони мобілізували, опинився в пастці однієї з міських доріг, де потік раптово збільшився через сильні зливи, які падають в країні.

У соціальних мережах було зроблено відео вірусним, в якому ми спостерігаємо стресові моменти, коли дитину витягують за допомогою кількох людей, які прийшли їм на допомогу.

За даними радіостанції RCN, аварія сталася саме на 85-й вулиці між гонками 50-ї та 49С, на півночі столиці Атлантики, де автомобіль почав тягнути силою води. Яктільки вони виїхали, машину тягнули, поки вона не зіткнулася з більшою кількістю автомобілів, які заважали їй рухатися вперед.

Перебуваючи на Каракол Радіо, вони брали інтерв'ю у Фредді Альманзи, одного з людей, який допоміг вивести дитину з машини.

«Як тільки я побачив, що машина наближається, перше, що я зробив, - це пішов у цьому напрямку, і коли побачив, що дитина перебуває в машині, я вирішив врятувати його, на щастя, транспортний засіб зупинився, коли він потрапив ще три транспортні засоби», - сказав він.

Після допомоги дитині Альманза попередив дорослого, який також перебував у машині, про те, що йому потрібно піти, оскільки півмісяць теж може його потягнути.

«Я сказав чоловікові вийти з машини, тому що потік все ще може забрати його, і чоловік вийшов з транспортного засобу», - сказав він цій станції.

В умовах надзвичайної ситуації, як повідомляється на радіо RCN, навіть пожежники прийшли на місце події з машиною, щоб допомогти в надзвичайній ситуації.

«Ми отримали дзвінок від громади і ми приїхали, але ці люди вже були в безпеці через маневри, які зробила громада. Перебуваючив цьому районі, ми зробили огляд, щоб уникнути іншого випадку, щоб шкодувати, і ми переконалися, що люди були в доброму здоров'ї», - сказав капітан Хайме Перес, командир пожежної служби Барранкільї, на цій радіостанції.

Рятувальник також повідомив, що у вівторок їм довелося відвідати кілька аварій, включаючи падіння полюса електроенергії через зливи, які історично спричиняють такий тип ситуації в цьому місті.

«Наші пожежники прибули в район і разом із співробітниками компанії Air-e ця ситуація контролювалася, яка не залишила травм. Закликдо громади полягає у забезпеченні черепиці своїх будинків у цьому сезоні дощів у Барранкільї та Атлантиці», - резюмував капітан Перес на радіо RCN.







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