Університет vs «Спортинг Кристал»: День, час і телеканал матчу за Ліга 1

Universitariovs «Спортинг Кристал»:ПеруанськаЛіга 1оголосила розклад наступних дат Турніру Apertura, а дату та час матчу між кремовою площею та небесною командою були відомі.

Поєдинок між командою меренги та «пивоварами» стане останнім серед так званої великої трійки столиці в першому чемпіонаті року. Alianza Lima вже зіткнулася з обома клубами з протилежними результатами: перемогою проти «U» та програшем для Cristal.

КОЛИБУДЕ «УНІВЕРСИТАРІО ПРОТИ КРИСТАЛ»?

Матч 15-го дня Апертури відбудеться наступної суботи, 21 травня з 19:00 (перуанський час).

ДЕБУДЕ ЗІГРАНИЙ «U» VS CRISTAL?

Команда вершків та небесна команда будуть вимірюватися на стадіоні «Монументаль де Ате», будинку Universitario. Матч транслюватиметься на Gol Perú Movistar Tv на платному сигналі на каналах 14 та 714 HD.

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1

З чотирма матчами, що залишилися до наступної класики Ліги 1, команда меренги має на буксирі поразку проти Аліанзи Ліми та від'їзд другого тренера до цих пір цього року.

По-перше, уругвайський стратег Грегоріо Перес покинув офіс у січні за станом здоров'я на початку сезону і не зігравши офіційного матчу після повернення в клуб у 2021 році. Пізніше Альваро Гутьєррес був звільнений минулого понеділка, 18 квітня.

На проміжній основі тренер Хорхе Араухо буде відповідати за першу команду Universitario після заволодіння резервом команди crema.

Тимчасовий стратег повинен буде перевернути команду і отримати найбільшу кількість очок, щоб відслідковувати верхні місця в турнірній таблиці турніру Апертура.

По дорозі та залежно від результатів, окрім можливого підтвердження адміністрації нового тренера, команда меренги з «Коко» Арауджо зіткнеться зі спортивними хлопцями, Атлетико Грау, Аліанзою Атлетико та Карлосом Маннуччі.

Справа Sporting Cristal є більш складною, оскільки він зіткнеться з двома турнірами одночасно: Ліга 1 та Кубок Лібертадорес.

Лідери Роберто Москера зміцнилися перемогою 6-4 проти Deportivo Municipal і скоротили погану смугу трьох програних матчів. Крім того, вони піднялися на восьме місце в таблиці Апертура з 15 очками.

Небесна команда проведе матчі проти Cienciano, Talleres (Лібертадорес), Бінасьонал, ADT, Універсідад Католіка (Copa) та Ayacucho FC.

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