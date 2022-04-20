Українські війська в Маріуполі побоюються, що це будуть останні години або дні через облогу Росії

Servicemen of the Donetsk People's Republic militia look at bodies of Ukrainian soldiers placed in plastic bags in a tunnel, part of the Illich Iron & Steel Works Metallurgical Plant, the second largest metallurgical enterprise in Ukraine, in an area controlled by Russian-backed separatist forces in Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

Командир Сергій Волина 36-ї бригади морської піхоти Української армії попросив світових лідерів екстрадувати збройні сили, понад 500 поранених та сотні українських мирних жителів з Маріуполя , оскільки ситуація складна на території Азовсталі.

«Це наш заклик до світу, це може бути наш останній дзвінок. Унас може бути лише кілька днів або годин. Ворожагрупа в десятки разів більша за нас, вони мають домінування в повітрі, в артилерії, у групах, що працюють на суші, техніці та танках», - повідомила Волина у відео, розміщеному на своєму акаунті в Facebook, повідомляє українське інформаційне агентство УНІАН.

У зв'язку з цим Волина закликала світових лідерів застосувати «процедуру екстрадиції» та перевести українських військових і цивільних осіб на територію третьої держави.

Він також пояснив, що разом з військовими є понад 500 поранених солдатів і сотні мирних жителів, включаючи жінок і дітей. «Ми просимо безпеки на території третьої країни», - сказав командир.

La ciudad ha sido arrasada por los intensos ataques de las tropas rusas REUTERS

Росія запустила ультиматум тим військам для капітуляції до середи о 14:00 в Москві і оголосила про відкриття гуманітарного коридору для тих, хто поклав зброю.

Місцевавлада заявляє, що тисячі солдатів і мирних жителів потрапили в пастку на Азовсталі. РадникМаріупольської мерії повідомив, що 2 тисячі людей, переважно жінки та діти, перебувають у «жахливій ситуації» без води, їжі та свіжого повітря.

Хоча росіяни стверджують, що контролюють Маріуполь, донецький обласний губернатор Павло Кириленко спростував це і сказав CNN у вівторок, що «є кілька районів, де вуличні бої обмежені».

ДОДАТКОВАДОПОМОГА

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розкритикував у вівторок ситуацію на Донбасі і запевнив, що США продовжуватимуть озброювати Україну для боротьби з російськими військами, готуючи новий пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

«Боєприпаси, які ми їм даруємо, адаптовані і призначені для боротьби, який ми знаємо, що вони мають зараз на Донбасі, і які вони будуть мати в найближчі дні і тижні», - сказав Кірбі на прес-конференції, додавши, що це знаряддя для артилерії, а також радіолокаційних систем, безпілотних систем і стрілецької зброї і боєприпаси.

«З моменту вторгнення ми допомогли доставити не тільки з наших запасів, але й інших країн, понад 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї різного калібру. І це той матеріал, який українці використовують буквально щодня з моменту початку цього вторгнення», - сказав він.

За даними CNN, США готуватимуть ще один пакет допомоги безпеці на суму 800 мільйонів доларів для України, як повідомили три високопоставлені чиновники США.

(З інформацією від Europa Press та AFP)

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