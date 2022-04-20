Україна хоче уникнути плану Путіна: оголосити про перемогу на Донбасі в річницю падіння нацистів

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Міністерствооборони України засноване на припущенні, що президент Росії Володимир Путін намагатиметься «максимально» перемістити свої війська за межі Донбасу, щоб представити його як перемогу 9 травня, в річницю розгрому нацистської Німеччини.

«Їх мета цілком зрозуміла: виштовхнути українські війська за межі Донецької та Луганської областей і підтримувати сухопутний коридор до окупованого Криму», - заявив речник оборониОлександр Мотузяник у заявах телеканалу РБК-Україна .

Це та перемога, яку Путін «спробує продати своєму суспільству», - додає він, провалившись у своєму «Плані А», який Київ вважав вторгненням на всю країну.

Однак прес-секретар попереджає, що Росія цим не задовольняться, але потім намагатиметься поширити свій наступ на інші регіони, такі як Херсон.

FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Президент України Володимир Зеленський підтвердив у понеділок увечері початок великого російського наступу, який вже кілька тижнів формувався, сконцентрований на Східному фронті і спрямований на повне управління Донбасом .

Водночас Росія підтримує облогу Маріуполя —стратегічного міста в планах Москви мати земельний коридор до анексованого Криму.

В українських ЗМІ вважається, що Путін хоче представити цю «перемогу» над Донбасом, що збігається з Парадом Перемоги 9 травня, в день, коли Росія відзначає поразку над Німеччиною і капітуляцію Третього рейху.

(З інформацією від EFE)

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