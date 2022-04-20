Передача «Монстера Чіклайо» до в'язниці Чалапалка обурює батьків обуреного неповнолітнього

Злочинець прозваний «Монстром Чіклайо», Хуан Енрікес Гарсія,отримав 9 місяців профілактичне затримання за викрадення та сексуальне насильство над трирічною дівчиною в Ламбаєке. Однакминулої ночі в понеділок йому було наказано перевести до в'язниці Каллапалка в Такні.

Енрікес Гарсія, 48 років, утримувався у в'язниці Піксі. Однак через те, що в'язні цього пенітенціаря погрожували йому смертю, було вирішено, що його переведуть до в'язниці розташований в горах Пуно і Такна. Ця в'язниця розташована на 4800 метрів над рівнем моря, будучи найвищим ізолятором у світі.

Міністрюстиції Фелікс Черо підтвердив, що це рішення було прийнято після оцінки президентом Національний пенітенціарний інститут Перу (INPE).

За словами родичів в'язнів в'язнів в'язниці Пічсі, вони сподівалися подарувати Енрікесу Гарсії «вітання». «Ми змусимо його заплатити за шкоду, яку він зробив, ми теж батьки, і у нас є діти, і це зло. Ми чекаємо на вас, ми збираємося дати вам приємний прийом», - попередили вони його, повідомляє газета «Троме».

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Однак новина не була добре сприйнята батьком жертви, який заявив, що злочинець повинен зіткнутися з розслідуваннями та судовим процесом там же, де він скоїв злочин. Вінвважав, що влада в'язниці повинна була залишити Енрікеса Гарсія з рештою ув'язнених в'язниці Чіклайо , «щоб він міг відчути, що зробив з моєю дівчиною» .

В інтерв'ю Exitosa батько маленького Дамаріса відреагував на пропозицію виконавчої гілки ввести хімічну кастрацію проти кримінальних і всіх гвалтівників неповнолітніх, і було не дуже сильно на користь цього заходу. Вінвимагав смертної кари проти Хуана Антоніо Енрікеса Гарсії за вчинення злочину, який не тільки обурив регіон, але і всю країну.

Він сказав, що знає про пропозицію виконавчої влади, але вважав, що цього «покарання», ні довічного ув'язнення, буде достатньо, щоб виправити всю шкоду, яку він завдав своїй дочці.

«Я йду на роботу, щоб нагодувати доньку. (Уявіть) прийти і знайти її за тих обставин. Якби це було за мною, я зробив би найгірше, але намагаюся зберігати спокій заради своєї дівчини. Я чув, що вони хочуть застосувати хімічну кастрацію до нього [...] краще змусити його страждати, а потім вбити його», - сказав він.

«Вони збираються тримати його замкненим все життя, триприйоми їжі, добре спати; поки один продовжує працювати, щоб мати можливість годувати мою дівчинку», - додав він.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

ПРОВІЗИТ ПЕДРО КАСТІЛЬО

Президент Педро Кастільо поїхав до лікарні Almanzor Aguinaga Asenjo, в Чіклайо, де маленька дівчинка одужує. Батько сказав, що його розмова з президентом тривала 5 хвилин.

«Він прийшов надати нам свою підтримку і сказав нам, що збирається прискорити судовий процес, щоб ця людина платила те, що заслуговує. Це була дуже коротка річ (діалог), але він порадив нам», - сказав він RPP Noticias того ж 15 квітня.

Цього вівторка, 19 квітня, у переговорах з Exitosa батько маленької дівчинки дав більше деталей візиту президента.

«Він прийшов побачити стан дитини і запитав мене, як це відбувається, але я не чув його підтримки. Вінпросто прийшов запитати і сказав, що вони збираються підкріпити психологічну проблему, все це», - сказав він.

Таким чином, вона пояснила, що її маленька дівчинка вже перенесла дві операції і в даний час стабільна, але їм ще не дали дати виписки.

«Моя дівчина стабільна, кожен день я бачу її щасливішою і щасливішою. Йому краще, слава Богу, і тепер він відновлюється від операцій, які йому були зроблені», - сказав він.

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