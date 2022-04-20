Вони просять призначити спеціального мера в Калі на президентські вибори

Успіхи та невдачі мера Калі Хорхе Івано Оспіна ускладнили йому, щоб зробити його репутацію серед людей Калі сумнівною. До цього додаються суперечки в його керівництві, які навіть перейшли на національний рівень, через всі ці перипетії пропагується ініціатива, яка прагне призначити спеціального мера в цьому місті на президентські вибори, стверджуючи, що гарантій на вибори не вистачає від керівництва місцевого рівня і неупередженості необхідно, щоб вони могли добре протікати.

Головним спікером заявки є радник Роберто Родрігес Замудіо, який просить мера Хорхе Іван Оспіну очолити процес призначення міського голови, за словами Замудіо, з 28 квітня 2021 року виникли сумніви щодо інституційності міста, як слід зазначити, що кілька суперечок щодо національний страйк і позиція, яку займає муніципальна мерія по відношенню до тих же демонстрацій.

На додаток до цього лобіст засуджує, що різні чиновники, які були за столами діалогу з демонстрантами та так званим Фронтлайн, йдуть з посади і приєднуються до кампанії Історичного пакту на президентство, ситуація, яка, за його словами, викликає у нього розчарування та сумніви про огляд. який йде з демократичного контексту в місті.

Радник Замудіо пояснив: «Я роблю це з чіткими аргументами, я висловив це публічно: поки чиновники сьогодні йдуть у відставку, щоб залишити кампанію Петра, тоді як інституції публічно призначені для сприяння кампанії, умови прозорості та поваги до громадянства не можуть бути сформовані, тому я сердечно просити мера, щоб він був тим, хто опрацьовує обрання ad hoc мера взяти на себе відповідальність, повагу та прозорість, все, що пов'язано з майбутніми виборами на президентство Республіки».

Тим часом Роберто Замудіо також кинув дротик в політику мера Оспіни, запевнивши, що він зрозумів, що існують питання, пов'язані з порядком денним Густаво Петра. Однак він не дозволив би цим конкретним позиціям сильно пронизувати управління державним сектором та інституційністю, встановленою в місті Сантьяго. від Калі.

За даними газети El País de Cali, сенатор Габріель Веласко також приєднався до недоброзичливців позиції Оспіної і заявив, що немає чітких гарантій, які дозволяють вибори бути прозорими, оскільки він припускає, що місцевий президент підтримав Історичний пакт, Веласко сказав: «Я б вважають, що мер Ad Hoc як вибори проходять».

Важливо зазначити, що і Веласко, і Замудіо активні в правому крилі країни, сенатор показав свою підтримку кандидату Федеріко Гутьєрреса, тоді як радник Каленьо належить партії Демократичного центру. Хоча вони не єдині, вони стають вирішальними лідерами в цій ситуації, які безпосередньо впливають на мера Хорхе Івана Оспіна майже через місяць після президентських виборів.

Зіткнувшись з цим ажіотаж, юридичний директор мерії Калі Марія дель Пілар Кано Стерлінг пояснила, що мер Оспіна не має зв'язку з кандидатами в президенти, оскільки в цьому випадку ні політичний, ні сімейний характер не залучають президента з кандидатами, так що Ad Hoc Щодо цього концепція була б виключена, Кано сказав: «У цьому сенсі і в умовах деяких запитів, які просять цю цифру мера Калі, через передбачувану близькість до президентської кампанії ця цифра не застосовується».

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