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Середа 20 Квітень 2022
Україна

Вони просять призначити спеціального мера в Калі на президентські вибори

Клопотання висуває радник Роберто Замудіо, який вказує на те, що місцевий президент не надає необхідних гарантій прозорості

Newsroom Infobae

20 Квітень 2022

Успіхи та невдачі мера Калі Хорхе Івано Оспіна ускладнили йому, щоб зробити його репутацію серед людей Калі сумнівною. До цього додаються суперечки в його керівництві, які навіть перейшли на національний рівень, через всі ці перипетії пропагується ініціатива, яка прагне призначити спеціального мера в цьому місті на президентські вибори, стверджуючи, що гарантій на вибори не вистачає від керівництва місцевого рівня і неупередженості необхідно, щоб вони могли добре протікати.

Головним спікером заявки є радник Роберто Родрігес Замудіо, який просить мера Хорхе Іван Оспіну очолити процес призначення міського голови, за словами Замудіо, з 28 квітня 2021 року виникли сумніви щодо інституційності міста, як слід зазначити, що кілька суперечок щодо національний страйк і позиція, яку займає муніципальна мерія по відношенню до тих же демонстрацій.

На додаток до цього лобіст засуджує, що різні чиновники, які були за столами діалогу з демонстрантами та так званим Фронтлайн, йдуть з посади і приєднуються до кампанії Історичного пакту на президентство, ситуація, яка, за його словами, викликає у нього розчарування та сумніви про огляд. який йде з демократичного контексту в місті.

Радник Замудіо пояснив: «Я роблю це з чіткими аргументами, я висловив це публічно: поки чиновники сьогодні йдуть у відставку, щоб залишити кампанію Петра, тоді як інституції публічно призначені для сприяння кампанії, умови прозорості та поваги до громадянства не можуть бути сформовані, тому я сердечно просити мера, щоб він був тим, хто опрацьовує обрання ad hoc мера взяти на себе відповідальність, повагу та прозорість, все, що пов'язано з майбутніми виборами на президентство Республіки».

Тим часом Роберто Замудіо також кинув дротик в політику мера Оспіни, запевнивши, що він зрозумів, що існують питання, пов'язані з порядком денним Густаво Петра. Однак він не дозволив би цим конкретним позиціям сильно пронизувати управління державним сектором та інституційністю, встановленою в місті Сантьяго. від Калі.

За даними газети El País de Cali, сенатор Габріель Веласко також приєднався до недоброзичливців позиції Оспіної і заявив, що немає чітких гарантій, які дозволяють вибори бути прозорими, оскільки він припускає, що місцевий президент підтримав Історичний пакт, Веласко сказав: «Я б вважають, що мер Ad Hoc як вибори проходять».

Важливо зазначити, що і Веласко, і Замудіо активні в правому крилі країни, сенатор показав свою підтримку кандидату Федеріко Гутьєрреса, тоді як радник Каленьо належить партії Демократичного центру. Хоча вони не єдині, вони стають вирішальними лідерами в цій ситуації, які безпосередньо впливають на мера Хорхе Івана Оспіна майже через місяць після президентських виборів.

Зіткнувшись з цим ажіотаж, юридичний директор мерії Калі Марія дель Пілар Кано Стерлінг пояснила, що мер Оспіна не має зв'язку з кандидатами в президенти, оскільки в цьому випадку ні політичний, ні сімейний характер не залучають президента з кандидатами, так що Ad Hoc Щодо цього концепція була б виключена, Кано сказав: «У цьому сенсі і в умовах деяких запитів, які просять цю цифру мера Калі, через передбачувану близькість до президентської кампанії ця цифра не застосовується».

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