Бурхливий шлюб між Кеті Журадо та Ернестом Борагніном

Перший раз, коли Кеті Джурадо вийшла заміж, вона думала, що буде жити історією кохання, однак, вона пережила один із найгірших часів поряд з Ернестом Боргніном , який неодноразово фізично напав на неї. Іноді, він навіть порушив її перед пресою.

Протягом юності, як одна з найвідоміших мексиканських актрис у світі, Кеті Журадо мала довгу лінію женихів різних національностей, але вона була розчарована своїм першим чоловіком Віктором Веласкесом.

Хоча вона думала, що вона ніколи не може впасти в шлюб знову, вона познайомилася з американським актором Ернестом Боргніном в 1954 році під час зйомок Віри Крус. Він би відразу ж закохався в неї і почав доглядати за нею.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

Ернест всюди слідував за Джурадо, завжди наповнюючи її подарунками і вимовляючи їй найкрасивіші слова, до того моменту, коли вона була дуже лещена. Як мінімум два роки він ставився до неї так, тому актриса вирішила погодитися зав'язати з ним стосунки.

З заручин вони вийшли заміж, тому що 31 грудня 1959 року одружилися. Однак невдовзі розпочався туманне поводження з головним героєм Марті, який кілька разів напав на неї через ревнощі.

Кілька разів Кеті прокидалася вночі через задишку через те, що чоловік намагається задушити її. Коли вона відреагувала, він просто сказав їй, що він мріяв їй про іншого чоловіка і розсердився.

Насильство незабаром відбилося в ЗМІ, оскільки преса почала усвідомлювати, що знаменита пара мала постійні бої на публіці, головним чином під час заходів, на які їх запрошували.

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Чутки про те, що шлюб переживає невдалий час, стали новиною, тому преса почала слідувати за ними всюди, і кілька нападів Боргніна були спіймані на камеру. Найвідомішим у той час було, коли в Італії актор помітив її на одній із вулиць, де за ними спостерігали кілька журналістів, а фотографії побитої мексиканської жінки були б розповсюджені у всіх газетах.

Як нагадав Джурадо в програмі Storias enarzadas, вони були на зустрічі, на яку обидва були запрошені, і були алкогольні напої. Її чоловік взяв би лише трохи більше часу, ніж вона, але це послужило виправданню її насильницької поведінки щодо головного героя Семінара.

Вона більше не витримала цього, тому вирішила почати ходити поодинці вулицями Риму, але Ернест наздогнав би її і почав тягнути за руку , щоб піти з ним. Кеті відмовилася, і дискусія піднялася в тонусі, до того моменту, коли вона закінчилася з великою кількістю крові.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

Історика запевнила, що їй довелося відвідувати Венеціанський міжнародний кінофестиваль зі зламаною рукою через ривки тодішнього чоловіка, які змусили її відчувати себе вразливою і принизливою.

Незадовго до того, як вона подала на розлучення, за словами дочки Кеті Сандри Веласкес, її знову напали майже так само, тільки тепер вся її родина стала свідком жорстоке поводження, яке вона зазнала. У той час його двоє синів запевняли Ернеста, що вони вб'ють його, якщо він знову торкнеться своєї матері.

Кеті подала на розлучення з Ернестом в 1963 році, після трьох років шлюбу. Протягом усього цього процесу йому доводилося просити стримуючий порядок, так як небезпека залишалася прихованою. З тих же причин головний герой Ель-Бруто вирішив три роки триматися подалі від камер.

За словами Сандри, її мати була дуже розчарована, що їй вдруге не вдалося вкохатися.

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