Гільдія журналістів Сальвадору пішла до Верховного суду на протест проти «кляп реформи», яка впливає на свободу преси

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Асоціація журналістів Сальвадору (APES) разом з організацією Cristosal у вівторок звернулася до Верховного суду, щоб спробувати скасувати пакет реформ, який, на їхню думку, «криміналізує» пресу за звітування про банди, це в крайньому випадку перед тим, як з'явитися до міжнародних органів.

«Дуже важливо встановити цей прецедент. Наші очікування обмежені, враховуючи, що це помилкова конституційна палата» і «ми повинні вичерпати національні органи, перш ніж перейти до інших типів міжнародних органів», - сказав на прес-конференції президент APES Сезар Кастро Фагоага.

Обидві організації ставлять під сумнів чинну Конституційну палату Верховного Суду (CSJ), оскільки вона була нерегулярно призначена в травні 2021 року, і серед них колишні юристи для вищих посадових осіб та колишні радники уряду Найіба Букеле.

Однак Кастро зазначив, що настав час «податковим магістратам вибирати, на якій стороні вони хочуть бути».

«Це хороша можливість, незважаючи на те, що стоїть на коліколі в Президентському будинку, повстати і працювати відповідно до Конституції», - сказав журналіст.

Він додав, що ці поправки до Закону про заборону банди і Кримінальний кодекс, які карають до 15 років позбавлення волі за «будь-яку демонстрацію», яка натякає на «територіальний контроль» банд, породжують сумніви в союзі про те, що можна опублікувати, а не про явище банд.

Він зазначив, що формулювання поправок є «неоднозначним» і що заяви депутатів правлячої партії вказують на те, що «те, що вони хочуть зробити, - це криміналізувати тих, кого ми повідомляємо».

НАПАДИНА ЖУРНАЛІСТІВ ТА ВИГНАННЯ

Представник АПЕС зазначив, що «щотижня» на журналістів нападають чиновники і «вони займаються образою, образою».

«Також не секрет, що є журналісти, які вже виїхали з країни (...), і сумно, що журналісти через погрози повинні покинути країну», - підкреслив Кастро, зазначивши, що є щонайменше чотири члени журналістської гільдії, які обрали такий захід.

Він підкреслив, що реформи «неоднозначні», а їх обсяг невідомий, оскільки «це не правове питання, це політичне питання», оскільки це стосується «суддів, які реагують на правлячу партію, щоб визначити, чи те, що ми публікуємо, порушує будь-який закон чи ні».

Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país

«Те, що ми просимо журналістів APES, це те, що ми були єдиними в цей час і що ми знаємо, що ці реформи є несправедливими», - додав він, підкреслюючи, що «є багато занепокоєння, є невизначеність».

ПОРОКИРЕФОРМИ

Рут Лопес, керівник сфери антикорупційного права та правосуддя Крістосала, розповіла журналістам, що однією з порушень, якою, на її думку, мають реформи, є те, що вони вступили в силу після публікації в Офіційному віснику.

Він вказав, що постійні зміни, відповідно до Конституції, повинні набути чинності через 8 днів після їх опублікування.

Він стверджував, що «змістовними підставами» претендувати на неконституційність є те, що «вони сприяють абсолютному обмеженню журналістської практики» та право громадян бути «належним чином поінформованими», крім використання «невизначених правових термінів».

Він зазначив, що реформа, яку журналістський союз охарактеризував як «кляп», порушує Конституцію, будучи «попередньою цензурою», забороненою в Magna Carta.

«Ні в якому разі ми не приходимо захищати злочинні угруповання, але право кожного громадянина бути належним чином поінформованим і щоб журналістські вправи проводилися безкоштовно», - сказав Лопес.

El Congreso de El Salvador

У позові конституціоналістичним суддям було запропоновано запобіжний захід призупинити наслідки реформи, поки було винесено рішення.

Ці зміни були внесені в рамках надзвичайного режиму, затвердженого Законодавчими зборами після хвилі вбивств наприкінці березня і який все ще діє.

На додаток до цього надзвичайного заходу, Конгрес схвалив за пропозицією Букеле та без будь-якого парламентського дослідження посилення штрафів для членів банди та схвалив судовий процес над підлітками як дорослими.

Новий пакет поправок забороняє ЗМІ «відтворення та передачу широкому населенню повідомлень або повідомлень, що походять або нібито походять від таких злочинних угруповань, що може викликати тривогу та паніку серед населення».

З ініціативою Букеле, яку він порівнював з німецькою боротьбою з нацизмом, графіті або «будь-яким візуальним виразом», яке «явно чи неявно передає повідомлення» від банд, також були визнані незаконними.

Ці реформи порівняли сальвадорські правозахисники та міжнародні організації з чинним законодавством в Нікарагуа та Венесуелі.

(З інформацією від EFE)

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