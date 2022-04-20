Історія смерті, жорстокого поводження та різанини Ель-Фронтон, в'язниця запропонувала прийняти засуджених за згвалтування в Перу

У вівторок конгресмен Камбіо Демократико (раніше Разом для Перу) Ізабель Кортес сказала пресі і запропонувала в'язниця, відома як Ель Фронтон. Вінзапропонував, щоб засуджених за зґвалтування та вбивства відправити і служити «довічне ув'язнення без задоволення від наявності», оскільки люди, які вчиняють ці дії, не повинні йти до загальної в'язниці і мати всі переваги закону.

«Ель-Фронтон має бути знову відкритий і туди відправити тим, хто згвалтує, вбивство, відправляє їх туди відбувати пожиттєве ув'язнення, без вигоди. Завинятком нинішнього, засуджені до довічного ув'язнення мають багато пільг»,- сказав він у розмові з PBO Digital. Крім того, вважалося, що засуджені за ці злочини відбувають покарання, не зменшуючи покарання.

Однак багато хто не знає про цю в'язницю під назвою Ель-Фронтон. Це місце запам'яталося бунтом 18 червня 1986 року, під час адміністрації колишнього президента Алана Гарсія, яка залишила загиблом 118 ув'язнених.

НАФРОНТОН

Він розташований на невеликому острові в Тихому океані, недалеко від перуанського узбережжя, в місті Кальяо. Після того, як протягом століть був безлюдним, на початку 20 століття була побудована в'язниця для розміщення ув'язнених, особливо найнебезпечніших злочинців того часу. Навіть такі політики, як колишній президент Фернандо Белаунде Террі, також були заарештовані у цій в'язниці. У його випадку це сталося в липні 1962 року після проведення протесту Арекіпи проти тодішнього уряду Мануеля Прадо Угартече.

Однак Фронтон запам'ятовується одним з найкривавіших випадків в недавній історії Перу. І на сьогоднішній день існують різні версії того, що дійсно сталося в ті часи, аж до дискредитації уряду того часу.

ЕЛЬМОТІН ДЕ 1986

80-ті роки. У розпал тероризму в Перу та з присутністю Сяючого Шляху та Революційного руху Тупака Амару прибув перший уряд Алана Гарсія, шукаючи Apra, щоб мати можливість представляти спадщину Віктора Рауля Хайя де ла Торре.

18 червня 1986 року в в'язниці Ель-Фронтон почався синхронізований заколот. Вона почалася в Блакитному павільйоні острова виправного. Там загинули десятки ув'язнених, яких стратили під приводом повстання ув'язнених, які протистояли переведенню до в'язниці високої безпеки, як Канто Гранде.

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

Події відбувалися одночасно до того, що вважалося, що було попереднє планування, оскільки в'язні, за даними журналу Caretas, мали зброю, створену під вимогою кращих тюремних умов, визнання статусу політв'язнів та розпуску ІНП.

Ужурналі згадується, що о 10 ранку того дня президент Алан Гарсія закликав до екстреної зустрічі з Радою міністрів та Збройними силами, щоб незабаром після цього розкрити через свого заступника міністра внутрішніх справ Агустіна Мантільї силові дії, які будуть вжиті, якби ув'язнені не здалися . Після діалогу Спільне командування та члени Республіканської гвардії взяли під контроль ситуацію.

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

У в'язниці Ель-Фронтон, Військово-морський флот вступив до заходів, оскільки ув'язнені утримували трьох членів республіканської гвардії в заручниках. Вдень 18 червня Агустін Мантілла прибув до в'язниці, за його словами, за наказом самого Алана Гарсії. Заступник міністра наказав призупинити діалог з ув'язненими, незважаючи на докір судової влади. Директорв'язниці, суддя і прокурор протестували про присутність моряків на місці події.

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

РІЗАНИНАНА СВІТАНКУ

За версією Комісії Правди і Примирення, різанина сталася о 3 ранку, а з традиційною зброєю, базуками, мінометами, динамітами і вибухівкою, вони знесли Блакитний павільйон. ув'язнених, що здалися, були доставлені в «лазні», район, де вижили заявили, що вбили ув'язнених пострілами і багнетами. За оцінками, загинуло 113 ув'язнених, більшість з них катували і стратили. Але були і зниклих безвісти.

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

Свідченнятого, що сталося

Карлос Кастільо Вега, колишній морський піхотинець, обвинувачений та ефективний співробітник, сказав Комісії з правди та примирення, що виданий наказ полягає у виконанні підверсій, і що якщо залишилися в живих, це було через приїзд президента Сенату в той час Армандо Вільянуева, тому що по його приїзду вони «вже не могли торкнутися» ув'язнених.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

Члени Республіканської гвардії вказали, що дії по знищенню зробив сам президент Алан Гарсія. З іншого боку, інші свідчення сказали La República в 2003 році, що Агустін Мантілья був на місці операції, і вони дали деталь: кажуть, що ВМС передав йому радист для спілкування з начальником, який дав йому накази.

«Ми не знаємо, хто Мантілья повідомляла про факти. У нього був закріплений за ним радист. Весь час я був з радіопередавачем в руці, даючи звіт про те, що відбувається», - сказав один з них La República.

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