FilBo 2022 «Повертайтеся, щоб повернути вас»: це було відкриття найважливішого літературного фестивалю в Америці

Прихід пандемії covid-19 призвів до закриття дверей усіх комерційних установ для захисту життя колумбійців; однак цей факт вплинув на найважливішу культурну подію в столиці та Америці: Міжнародний книжковий ярмарок Боготи (FIlBO).

Літературна зустріч повернулася в 2022 році особисто під гаслом «Повертайтеся, щоб повернутися, щоб повернутися», з наміром, що видавці, художники, письменники та відвідувачі знову зустрінуться в тому місці, де історично проводилися попередні видання, Corferias. У цьому новому виданні гостьовою країною є Південна Корея, яка лише вшановує 60 років двосторонніх відносин з Колумбією.

Хоча FilBo більше не буде віртуальним, як це було в останніх двох виданнях, відкриття ярмарку висвітлювало виклики, що виникають внаслідок пандемії. «За останні два роки значна частина нашого життя перемістилася за екрани», - сказав генеральний директор Corferias Андрес Лопес Вальдеррама.

Лідер Corferias підкреслив, що за цей час FilBo був присутній і досяг будинків тисяч колумбійців через віртуальність. Це досягнення також мало надію на возз'єднання, яке можливо сьогодні на ярмарковому майданчику, де збираються читачі та творці історій, «зустрічатися через листи».

Повернення до обличчя також було можливістю для Лопеса запросити громадян відвідати FIlBo, «побачити те, що ми навчилися як унікальну можливість винаходити себе, стати сильнішими та знайти справжню суть того, ким ми є».

Возз'єднання на ярмарку було піднесено не тільки виконавчим директором Corferias, але й президентом Іваном Дуке та мером Клаудією Лопесом, які були частиною інавгураційної події; обидва погодилися, що на всіх ярмарках та культурних заходах їх улюбленим був FilBo.

«Це, безумовно, на особистому рівні, мій улюблений», - пояснив місцевий президент. Це те, до чого у мене особлива пристрасть», - сказала Клавдія Лопес під час своєї промови. Мер нагадав, що в той час вона гастролювала по павільйонам з бажанням вчитися через читання і, з цієї ж причини, підкреслив, що під час пандемії жодна книжкова крамниця не закривала свої двері, незважаючи на економічні труднощі. «Ми змогли підтримати всіх читачів та любителів читання, щоб підтримати їх у нововведеннях, які ми могли», - додав він.

Хоча Клавдія Лопес підкреслила кілька досягнень, які мала Богота щодо читання під час пандемії, вона також вказала, які новини матимуть столиця в цьому новому випуску FilBo. Перший - павільйон «Читати за життя», простір, який матиме понад 20 заходів, таких як запуски, семінари, бесіди з відомими авторами, такими як П'єдад Бонне, і таким чином вивчіть кілька способів читання.

І справа в тому, що важливість читання стала акцентом для району, тим більше, що освіта. Лопес підтвердив, що Міністерство освіти забезпечить, що 12 000 учнів відвідують ярмарок , і всі вчителі, викладачі, адміністратори та допоміжний персонал у наших школах зможуть входити безкоштовно.

Захід закінчився втручанням президента Івана Дука, який сказав, що «це має бути ярмарок возз'єднання, але не для того, щоб повернутися туди, де ми були раніше, а вийти сильніше, щоб захистити культуру для розвитку». Для президента FilBo представляє можливість демократично поширювати доступ до знань і згадав фразу поета Федеріко Гарсія Лорка: «Якби я був голодний, я б попросив півсклянки та книгу, бо немає гіршого голоду, ніж голод знань, який не може бути задоволений».

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