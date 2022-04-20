Диктатура кубани наклала контроль над громадянами Гавани, що змушує їх купувати лише в магазинах муніципалітету, де вони проживають

Personas con tapabocas hacen fila afuera de un centro comercial para comprar productos, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Провінційний режим Гавани оголосив у вівторок, що, починаючи з наступного четверга, і через «існуючу ситуацію з наявністю продуктів» громадяни столиці зможуть купувати лише у державних магазинах муніципалітету, де вони проживають.

У примітці влада Гавани заявила, що метою заходу є «зробити продажі більш життєздатними, досягти більшого капіталу і, отже, зменшити агломерацію людей у закладах».

Таким чином, вся продукція в магазинах мережі Caribe та Cimex - обидві держави - буде контролюватися та регулюватися урядом. Крім того, покупка буде записана в книгу постачання громадян.

Ще одним заходом, який буде здійснений з четверга, стане організація циклів продажів контрольованої продукції. Хоча, уточнює записку, вони будуть здійснюватися «відповідно до реальними можливостями поставок і логістики».

Такзвана муніципалізація вже застосовувалася на острові в найважчі часи пандемії, і зараз вона припадає на той час, коли існує дефіцит основних продуктів для кубинських домогосподарств.

Varias personas que observan productos dentro de un agro mercado, en La Habana (Cuba) EFE

Нещодавно Cimex зізнався, що в країні спостерігається дефіцит підгузників. Уряд також прийняв, що виробництво таких товарів, як свинина та цукор, нижче очікувань.

Острівний режим подав у лютому Національним зборам народної влади (парламент, однопалатний) пропозицію щодо закону про продовольчий суверенітет, спрямований на збільшення сільськогосподарського виробництва і, таким чином, зменшення його залежності від імпорту.

Згідно з офіційними даними, острів (з 11,2 мільйонами жителів) імпортує від 60 до 70 відсотків їжі, яку він споживає, приблизні витрати понад 2 мільярди доларів на рік.

Поки що захід не впливає на магазини, які продають в іноземній валюті, часто недосяжні для середньостатистичного громадянина.

Поєднання пандемії, посилення санкцій економічного ембарго, введеного США на Кубу, і помилки в макроекономічному управлінні призвели до дефіциту основних продуктів, дефіциту, часткової доларизації економіки і високої інфляції.

(З інформацією від EFE)

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