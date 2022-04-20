Диктатура кубани наклала контроль над громадянами Гавани, що змушує їх купувати лише в магазинах муніципалітету, де вони проживають

Провінційний режим Гавани оголосив у вівторок, що, починаючи з наступного четверга, і через «існуючу ситуацію з наявністю продуктів» громадяни столиці зможуть купувати лише у державних магазинах муніципалітету, де вони проживають.
У примітці влада Гавани заявила, що метою заходу є «зробити продажі більш життєздатними, досягти більшого капіталу і, отже, зменшити агломерацію людей у закладах».
Таким чином, вся продукція в магазинах мережі Caribe та Cimex - обидві держави - буде контролюватися та регулюватися урядом. Крім того, покупка буде записана в книгу постачання громадян.
Ще одним заходом, який буде здійснений з четверга, стане організація циклів продажів контрольованої продукції. Хоча, уточнює записку, вони будуть здійснюватися «відповідно до реальними можливостями поставок і логістики».
Такзвана муніципалізація вже застосовувалася на острові в найважчі часи пандемії, і зараз вона припадає на той час, коли існує дефіцит основних продуктів для кубинських домогосподарств.
Нещодавно Cimex зізнався, що в країні спостерігається дефіцит підгузників. Уряд також прийняв, що виробництво таких товарів, як свинина та цукор, нижче очікувань.
Острівний режим подав у лютому Національним зборам народної влади (парламент, однопалатний) пропозицію щодо закону про продовольчий суверенітет, спрямований на збільшення сільськогосподарського виробництва і, таким чином, зменшення його залежності від імпорту.
Згідно з офіційними даними, острів (з 11,2 мільйонами жителів) імпортує від 60 до 70 відсотків їжі, яку він споживає, приблизні витрати понад 2 мільярди доларів на рік.
Поки що захід не впливає на магазини, які продають в іноземній валюті, часто недосяжні для середньостатистичного громадянина.
Поєднання пандемії, посилення санкцій економічного ембарго, введеного США на Кубу, і помилки в макроекономічному управлінні призвели до дефіциту основних продуктів, дефіциту, часткової доларизації економіки і високої інфляції.
(З інформацією від EFE)
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