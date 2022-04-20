Погані результати «Супермен» Лопеса в Турі Альп ставлять під сумнів його лідерство в Giro d'Italia

У вівторок іспанець Пелло Більбао (Бахрейн Переможний) завдав подвійного удару в Турі Альп зі сценічною перемогою і очолив, вигравши спринт у невеликій групі на третій тур між Прім'єро/С.Мартіно ді Кастроцца і Лана, 154,1 км. Мігель Анхель Лопес (Астана), постраждав на другий день на місці в коробці № 76.

Опинившись далеко від лідера туру Альп, Мігель Анхель Лопес знову кинув певні сумніви щодо свого лідерства в рядах Астани для наступної гонки, якою стане Giro d'Italia. Післявиходу з команди Movistar у минулорічній Vuelta a España, колумбійський вершник повернувся очолити швейцарську команду.

Фракція цього вівторка мала профіль, в якому міг би виділити Супермен Лопес, оскільки це була гірська сцена. Зі свого боку, Лопес був частиною денного відпочинку, який знайшов ще десять велосипедистів, і зайняв велику відстань.

Післяцього втечі вважалося, що це буде чудовим днем для лідера Астани, але фізичні останки не затримувалися, і не робили його супутників втечі. Цесталося з такими важливими іменами, як Сиваков, Мікеланджело Лопес, Сіваков і Кайседо пробився поблизу фінішу. Порти та відповідь взводу заважали пригодам успішно дістатися до Лани. В рамках втечі нападала француз, до недавнього часу росіянин, Павло Сиваков (Ineos), який коронував Пассо де Медолу на чолі. Його ініціатива скоротила просування до 4 чоловіків разом з Сторером, Пернштайнером і Аренсманом.

Лопесдосяг 14 хвилин і 8 секунд, відкинувши всі свої варіанти в загальному турнірному заліку та викликаючи занепокоєння щодо Giro d'Italia, яка починається 6 травня і де він залишається у списку кандидатів на титул.

Закінчивши другий етап, Лопес прокоментував, що: «Це було важко, ми зробили чудову роботу, але все не сталося. Ми спробували все за все, і врешті-решт у нас закінчилася енергія, але я думаю, що це спрацює на нас».

Він додав: «Я пішов повним з самого початку, і врешті-решт у мене не було енергії. Колигрупа найкращих зловила мене, я вже дав все, і я не думаю, що більше можна зробити... Зрештою, ви намагаєтеся, і ви не виходите, але нічого не втрачаєте, і ви багато чому навчитеся».

1. Пелло Більбао (ESP/Бахрейн-Перемагає) - 8:08:15

2. Ромен Барде (FRA/DSM) і 0:06 секунд.

3. Аттіла Вальтер (HUN/Groupama-FD) на 0:12 секунд.

4. Фелікс Галл (AUT/AG2R-Citroën) о 0:16 секунд.

5. Павло Сиваков (RUS/Ineos Гренадерс) і 0:16 секунд.

6. Річі Порт (AUS/Ineos Grenadiers) має 0:16 секунд.

7. Естебан Чавес (COL/EF-EasyPost) і 0:16 секунд.

8. Едді Данбар (IRL/Інеос гренадери) і 0:16 секунд.

9. Аугусто Рубіо (Col/Movistar) і 0:16 секунд.

10. Сантьяго Буйтраго (COL/Бахрейн-переможний) і 0:16 секунд.

44. Мігель Анхель Лопес (COL/Астана-Qazaqstan) о 14:08 хвилин

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