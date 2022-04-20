Надзвичайний стан у Лімі та Кальяо: обмеження та графіки на сьогодні, вівторок, 19 квітня 2022 року

Кілька тижнів тому міністр внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі разом з іншими органами влади митрополита Ліми та Кальяо заявив обидва регіони Перу перебувають у надзвичайному стані. Цейзахід прагне контролювати та знижувати рівень злочинності протягом певного періоду часу, коли буде регулюватися суворий контроль над населенням.

Спочаткузахід, оголошений 3 лютого, мав діяти лише 45 днів, протягом яких населення повинно дотримуватися певних заходів, передбачених Політичною конституцією Перу. Однак виконавча владавирішила продовжити надзвичайний стан у митрополитах Лімі та Кальяо ще на 45 календар дні, що починаються 20 березня, через Верховний Указ 025-2022-PCM.

Вищезгаданийуказ вказує, що протягом періоду, що регулює захід, прийнятий виконавчою владою, певні конституційні права будуть призупинені, як це передбачено пунктами 9, 11, 12 та 24 статті 2 нашої Конституції, такі як право на свободу, недоторканність дому, свобода збори, свобода пересування на національній території, серед інших. Про них важливо відзначити наступну інформацію.

ПРАВА, ЯКІ ПРИЗУПИНЕНІ

Правона свободу: суб'єкти прав можуть займатися будь-яким видом діяльності, який передбачає здійснення інших основних прав, крім свободи, до тих пір, поки вони не порушують з нею норми, що складають громадський порядок, добрі звичаї та ті, що носять імперативний характер.

Недоторканністьпроживання: суб'єкти прав можуть перешкоджати в'їзду будь-якої іншої особи до свого будинку для проведення розслідувань, обшуків або інших підстав, якщо вони цього не уповноважують або коли треті особи не мають судового наказу. Вони можуть не перешкодити цьому, однак, у разі виникнення флагманського делікатесу або дуже серйозної небезпеки його вчинення.

Свободазібрань: суб'єкти прав можуть групувати, збиратися або збиратися без попереднього повідомлення, як у приватних місцях, так і відкриватися для громадськості до тих пір, поки вони роблять це мирно. Навпаки, зустрічі в громадських місцях або на дорогах вимагають попереднього повідомлення до органу влади, що може заборонити їх лише з доведених міркувань безпеки або охорони здоров'я.

Свободатранзиту на національній території: суб'єкти прав, в принципі, можуть вільно пересуватися, в межах національної території, на якій вони проживають, а також за її межами, що передбачає можливість вибирати, де жити. За винятком причин здоров'я або за рішенням суду або за заявою Закону про прибульців.

ЩОСТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО МЕНІ ВТРУТИТИСЯ

ВерховнийУказ містить детальну інформацію про втручання Національної поліції Перу та Збройних сил: Це втручання здійснюється відповідно до Законодавчого указу № 1186, Законодавчого указу, що регулює застосування сили Національною поліцією Перу, та Законодавчим указом № 1095, Законодавчий Указ, що встановлює правила застосування та застосування сили Збройними Силами на національній території та його Положення, затверджені Вищим Указом № 003-2020-DE відповідно.

Також була дозволена участь місцевих та регіональних урядів Митрополита Ліми та Конституційної провінції Кальяо, що здійснюється в рамках діючих норм про безпеку громадян.

ЩОТАКЕ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН?

Це захід, який, згідно з Політичною конституцією Перу, може бути декретований президентом Республіки за згодою Ради міністрів і повинен бути лише протягом певного періоду часу. Залежно від того, як влада вірить в це, вона може подати заявку на всю національну територію або до окремого конкретного сектора.

Надзвичайнийстан оголошується, коли відбувається «порушення мирного чи внутрішнього порядку, катастрофи чи серйозні обставини, що впливають на життя нації». Стаття № 137 Конституції говорить, що цей захід не може перевищувати 60 днів, і якщо він буде продовжений, буде потрібно новий указ. «У надзвичайному станіЗбройні силиберуть на себе контроль внутрішнього порядку, якщо Президент Республіки так передбачає», однак у цьому випадку саме поліція відповідає за порядок, який буде підтриманий збройними силами. Упостанові зазначено, що обидві установи повинні регулювати свою поведінку на підставі указів, які регулюють їх дії в цих випадках.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ