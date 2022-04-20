SEP school calendar: when does the April weekend start after Easter holidays

У цьому місяці дитини наймолодші домочадці зможуть насолодитися ще одним довгим вихідним після великодніх свят, які завершаться наступної п'ятниці, 22 квітня.

І це те, що учні на базовому рівні, тобто дошкільної, початкової та середньої школи, взяли свій період великодніх канікул з минулого понеділка, 11 квітня, який надається щороку відповідно до офіційного календаря, що регулюється Міністерством народної освіти (SEP ).

Таким чином, виходячи з встановлених дат SEP, студенти будуть насолоджуватися наступного тижня єдиним мостом квітня місяця.

Alumnos se encuentran actualmente de vacaciones. Foto: Pixabay

Колипочинається квітневий міст?

Довгі вихідні слід розглядати з п'ятниці, 29 квітня, через традиційне засідання Шкільної технічної ради (CTE), яке проводять як менеджери, так і вчителі кожні вихідні. Потім він зустрінеться з суботою, 30 квітня та неділею, 1 травня.

Ще одна хороша новина для неповнолітніх полягає в тому, що протягом травня у них буде ще одна дата, позначена в календарі як відпочинок, а також міст.

Якимибудуть перерви для студентів у травні?

Відповідно до дат, виданих SEP, студенти зроблять перерву наступного четверга, 5 травня, через битву при Пуеблі.

У той час як їх наступний міст або довгі вихідні в травні будуть прийняті з п'ятниці, 27 травня, знову вважається відпочинком на засіданні Технічної ради школи.

Крім того, слід пам'ятати, що на решту поточного навчального року (2021-2022 рр.) Студенти все ще мають деякі офіційні дні відпочинку або дати, надані з деяких інших причин. Це свята, тобто ті, які пропонуються як студентам, так і працівникам з усієї країни в конкретні дати, такі як святкування 16 вересня. У той час як вихідні дні надаються лише деякими компаніями, такими як День мертвих.

Calendario escolar SEP 2021-2022. Infobae

Якідати відпочинку на решту року?

*Квітень

-Великдень свята.- (Вважається з понеділка 11 квітня по п'ятницю 22 того ж місяця)

-П'ятниця 29.- (Рада CTE)

*Майо

-Четвер, 5 травня. - (Битва при Пуеблі)

-П'ятниця 27.- (Зустріч CTE)

*Червень

-П'ятниця 17.- (Адміністративне завантаження)

-П'ятниця 24.- (Рада CTE)

*Липень

-П'ятниця, 29 липня 2022 року стартує літні канікули. Його висновок буде оголошено до офіційного опублікування чергового шкільного календаря 2022-2023 (20 днів канікул).

Слід пам'ятати, що кінець 2021-2022 навчального року закінчиться в четвер, 28 липня. Наразі мільйони дітей проходять очні заняття, оскільки, незважаючи на пандемію COVID-19, яка продовжує впливати на країну, світлофор здоров'я в структурах зелений, тобто на сьогоднішній день госпіталізовано менше людей та порівняно з кількома днями тому.

Міністерство охорони здоров'я наполягало на тому, що школи повинні продовжувати дотримуватися протоколів охорони здоров'я при вході до школи та аудиторій. Наприклад, їм доведеться запропонувати антибактеріальний гель неповнолітнім перед прийомом і носити маску.

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