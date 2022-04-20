Росія передала новий ультиматум військам, які захищають Маріуполь, щоб здатися

Imagen de archivo de soldados prorrusos a bordo de un transporte blindado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en las afueras del sureño puerto de Mariúpol, Ucrania. 12 de abril, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

Росія передала новий ультиматум українським силам, оснащеним на металургійному заводі «Азовсталь» в Маріуполі, щоб скласти зброю в середу, після того, як у вівторок ніхто з захисників не здався протягом двох годин, даних Москвою для цього.

«Незважаючи на повну безвідповідальність посадовців київського режиму, з метою порятунку своїх військовослужбовців Збройні сили Росії, керуючись чисто людськими принципами, знову пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів і найманців припинити бойові дії і скласти зброю в 1400 за місцевим часом (11.00 GMT)», — зазначив керівник Національного центру контролю за обороною генерал-полковник Михайло Мізинцев.

Генерал-полковник знову запевнив, що Росія гарантуватиме безпеку і життя тих, хто здається в цю середу.

Він зазначив, що у вівторок «о 22.00 за місцевим часом (19.00 GMT) ніхто не дійшов до зазначеного (гуманітарного) коридору».

El Ejército ruso extendió el plazo otorgado a los soldados que resisten en la defensa de la ciudad portuaria para que entreguen sus armas a cambio de la vida via REUTERS

Росія приписала провал свого тринадцятого ультиматуму, наданого останнім українським опором на величезному сталеливарному заводі, оточеному російськими військами, тим, що «київська влада продовжує обманювати власний народ, переконуючи їх у нібито відсутності евакуаційних можливостей».

Мізинцев стверджує, що українські війська та батальйон «Азов», які досі чинять опір на заводі, «усвідомлюючи відчай свого становища, готові скласти зброю, але тільки за наказом Києва, адже за відсутності його на них чекає військовий трибунал».

ОСТАННІКІЛЬКА ГОДИН

Командир Сергій Волина 36-ї бригади морської піхоти Української армії попросив світових лідерів екстрадувати збройні сили, понад 500 поранених та сотні українських мирних жителів з Маріуполя , оскільки ситуація складна на території Азовсталі.

«Це наш заклик до світу, це може бути наш останній дзвінок. Унас може бути лише кілька днів або годин. Ворожагрупа в десятки разів більша за нас, вони мають домінування в повітрі, в артилерії, у групах, що працюють на суші, техніці та танках», - повідомила Волина у відео, розміщеному на своєму акаунті в Facebook, повідомляє українське інформаційне агентство УНІАН.

У зв'язку з цим Волина закликала світових лідерів застосувати «процедуру екстрадиції» та перевести українських військових і цивільних осіб на територію третьої держави.

Він також пояснив, що разом з військовими є понад 500 поранених солдатів і сотні мирних жителів, включаючи жінок і дітей. «Ми просимо безпеки на території третьої країни», - сказав командир.

Місцевавлада заявляє, що тисячі солдатів і мирних жителів потрапили в пастку на Азовсталі. РадникМаріупольської мерії повідомив, що 2 тисячі людей, переважно жінки та діти, перебувають у «жахливій ситуації» без води, їжі та свіжого повітря.

Хоча росіяни стверджують, що контролюють Маріуполь, донецький обласний губернатор Павло Кириленко спростував це і сказав CNN у вівторок, що «є кілька районів, де вуличні бої обмежені».

(З інформацією від EFE)

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