Президентські дебати у Франції: останній шанс Марін Ле Пен зламати фаворитизм Еммануеля Макрона

A combination picture shows portraits of the two candidates running for the second round in the 2022 French presidential election, Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, and French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election. Pictures taken February 5, 2022 (L) and April 2, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Сьогодні ввечері дебати між Еммануелем Макроном та Марін Ле Пен на французькому телебаченні є останньою великою можливістю для ультраправого кандидата спробувати змінити тенденцію останніх днів опитування збільшення лідерства на користь президента Франції.

Два кандидати, які зіграють за Єлисейу у другому турі президентських виборів наступної неділі, зіткнуться один з одним принаймні дві з половиною години в дебатах , які вже стали класикою у Франції, і яка певною мірою є повторенням того, що двоє вже знялися в 2017 році.

Тоді переможцем ночі став Макрон, який також був безперечним фаворитом другого туру, і той, хто закінчив підмітати опитування з 66,10% голосів, порівняно з 33,9% для Ле Пен.

З тих пір все суттєво змінилося, і найкращим прикладом є те, що наприкінці першого туру 10-го, деяке опитування передало перемогу президенту, але лише на два очки.

El debate está organizado por las dos grandes cadenas de televisión, la privada TF1 (la de mayor audiencia) y la pública France 2, aunque otros medios lo emiten también en directo. REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS

З тих пір опитування вказують на збільшення різниці між двома противниками. Наприклад, Demoscopic Institute Opinion Way дав Макрону цього вівторка 56% наміру голосування, на два процентні пункти більше, ніж минулої п'ятниці. Навпаки, Ле Пен також втратив на той момент два очки до 44%.

Дискусіяорганізовується двома основними телевізійними каналами, приватним TF1 (той, що має найвищу аудиторію) та громадськість Франція 2, хоча інші ЗМІ також транслюють його в прямому ефірі.

Два журналісти з цих мереж - Жиль Буле та Леа Саламе - відповідатимуть за модерацію дебатів, гарантуючи, що існує рівність у часі розмови та встановлення темпу та переходу від одного питання до іншого, але не втручаючись безпосередньо у зміст, щоб уникнути суперечок щодо їх роль.

Кожен кандидат призначив радника, який буде контролювати, щоб продуктивність відповідала раніше встановленим правилам, наприклад, щоб потенційно шкідливі зображення одного кандидата, втраченого в нотатках або подряпав ніс, поки інший говорить, не з'являлися на екрані.

El presidente del Senado francés, Gerard Larcher, habla durante un mitin de campaña política de Valerie Pecresse, jefa de la región de París Ile-de-France y candidata de LR en las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, Francia, el 3 de abril de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier REUTERS

Через кілька годин після цього кардинального моменту кампанії президент Сенату Жерар Ларшер, член консервативної партії Los Republicanos (LR), пояснює в інтерв'ю газеті Le Parisien в середу, що проголосує за Макрона, оскільки «Марін Ле Пен становить небезпеку для країни», хоча він вказує на те, що така підтримка не означає, що дасть ваше схвалення на програму першого.

Мер Перпіньян Луї Алліот, який є одним з головних прихильників Ле Пен (та його колишнього партнера), повторив у Європі 1 повідомлення про те, що його кандидат відкритий для альянсів і що у разі перемоги в новій більшості з'являться «люди всіх мастей», включаючи те, що іншого лідера Реконкіста партія ультра-права, Ерік Земмур.

(з інформацією від EFE)

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