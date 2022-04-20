Поліцейські з URI Пуенте Аранда розслідують за втечу одинадцяти затриманих

Минулого понеділка, 18 квітня, одинадцять ув'язнених втекли з підрозділу негайної реакції (URI) в місті Пуенте -Аранда. Столичнаполіція Боготи (Мебог) розпочала операцію з відбивання цих ув'язнених і запевнила у вівторок, що відкрила дисциплінарне розслідування проти поліцейських, відповідальних за URI.

Новина була випущена через відео, опубліковане Нотиціасом Караколом, в якому було показано, як кілька ув'язнених залізли через паркан і втекли з в'язниці. Записпоказав, що поліцейський наближається до сектора, намагаючись заарештувати цих людей; однак більшість вже встигли ухилитися від заходів безпеки.

Полковник де ла Мебог, Едгар Карденас, в інтерв'ю La FMзгадав, що дисциплінарне розслідування прагне уточнити передбачувану відповідальність уніформи під час втечі. «Ми проводимо інші заходи по встановленню ймовірних збоїв в службі», - сказав поліцейський.

Запит був зафіксований після того, як Мебог охопив камери та інформацію від громадян. «Встановлено, що транспортний засіб може бути задіяний і, ймовірно, підібрав деяких людей, які втекли з URI Пуенте Аранда», - стверджував полковник.

Карденас пояснив, що в URI Пуенте Аранда налічується 565 осіб, позбавлених волі, а в столиці є рекорд 3 080 з переповненістю 183%. «Ми щодня працюємо з Національним пенітенціарним та в'язничним інститутом (Inpec), щоб перевести людей до в'язниць», - пояснив полковник. «Слідство встановить передбачуваний провал і відповідальність на службі».

Щовідомо про течі

Офіцер дав деталі втечі одинадцяти ув'язнених до радіоЗМІ. За словами Карденаса, о 6:40 ранку працівники генеральної служби вивозили сміття до місця біля входу осередків затриманих. «Людина, позбавлена волі, користувалася санітарною службою , і коли його знову ввели в камери, близько 30 ув'язнених накинулися на зберігача», - сказав полковник.

Офіцер в уніформі зазначив, що через кількість людей в УРІ «можна порушити ворота і спроможність зберігачів». У той час втекли 12 людей, які помітили відкриті двері, де вивозили сміття, «вони легко перестрибують через паркан, який був на місці», - додав Карденас.

З втікачів один з них був відвоєний. «Злочини, за які ці особи були затримані, - це вбивство, торгівля людьми, носіння наркотичних засобів і незаконне носіння вогнепальної зброї», - сказав полковник де ла Мебог. Він також нагадав, що здійснюється процес переселення для відбиття, який відповідає за відділ розвідки та судової поліції; тоді як команда прокуратури видасть ордери на арешт на злочин втечі і, таким чином, помістить їх у Картель Найбільш розшукуваних.

«У нас є персонал опікунів поліції, які встановили процедури поводження з особами, позбавленими волі всередині осередків, та заходів, що здійснюються в них, такі як щоденний підрахунок та служба охорони здоров'я», - резюмував Карденас La FM.

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