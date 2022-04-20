Відповідь Петра та Ернандеса на Мартіна Сантоса, якщо вони перевстановлять голуб миру Ботеро в Касі де Наріньо

Мартін Сантос, син колишнього президента Хуана Мануеля Сантоса, запитав кандидатів у президенти, чи прибули вони до Каса де Наріньо, вони поставили б мирного голуба, яку Сантос повернув у президентський будинок під час його адміністрації після мирних домовленостей з FARC.

Голуб був художньо створений антиокійським скульптором Фернандо Ботеро і доставив лише того дня, коли угоди були підписані разом із повідомленням Ботеро, в якому сказано: «Я приєднуюся до цього трансцендентного процесу миру в Колумбії».

З тих пір пам'ятник знаходиться в Каса-де-Наріньо і був видалений звідти лише звідти, за словами Мартіна Сантоса, на прохання нинішнього президента Івана Дуке. Це питання поставив старший син Святих через Twitter:

На цю заяву кілька послідовників Мартіна Сантоса відповіли, що саме його батько відправив голуба до Національного музею, де його зараз можна побачити: «Давайте подивимось, ваш тато переніс його до Національного музею... чому ви хочете отримати його звідти. Залиште шоу», «Але Мартііїн, якщо голуб був у Національному музеї з 4 серпня 2018 року, ваша мати відмовилася від цього і все», і «нинішній уряд не вивів його... він був переданий Національному музею раніше і виставлений на показ», - це деякі коментарі, які вони йому зробили.

Однак у коментарях сам Мартін прокоментував, що «повідомлення було під час процесу зрощування. Ось чому дата переказу до 7 серпня».

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Сантос позначений Серхіо Фахардо, Федеріко Гутьєррес, Інгрід Бетанкур, Густаво Петро та інженер Родольфо Ернандес, останні два - ті, хто дійсно придумав відповідь у соціальній мережі.

З боку Густаво Петра відповідь була короткою, але зрозумілою: «Ми його перевстановлюємо», - сказав лідер Історичного пакту, який завжди погоджувався з мирним процесом з вимерлим партизанським FARC.

Хоча на стороні Родольфо Ернандеса його відповідь була трохи довшою, але сказати правду, подібну до Петра у Twitter: «Ви можете припустити, що голуб миру Ботеро буде в Каса де Наріньо, але мир - це не буде факт музею, але буде живим по всій країні, в моєму уряді».

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Жоден з інших кандидатів не відповів на запитання Мартіна. Гонка дістатися до Каса де Наріньо з кожним днем стає все інтенсивнішою для кандидатів, які подорожують до багатьох частин країни, щоб донести свої пропозиції до громад та міст більш столичних міст.

Вони також відвідують ЗМІ з актуальних питань та презентують свої пропозиції та ідеї для того, щоб стати президентами республіки на найближчі 4 роки. Пам'ятайте, що вибори першого президентського туру - 29 травня.

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